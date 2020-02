Der sechste Platz gaukelt eine Sicherheit vor, die es nicht wirklich gibt. Vier Mannschaften liegen in der 2. Volleyball-Bundesliga zwar noch zwischen den Damen von BW Dingden und dem ersten Abstiegsplatz, doch mit sechs Zählern fällt der Vorsprung nicht gerade üppig aus. Durch die Zweitliga-Wildcard des VCO Berlin, der Mannschaft des Bundesleistungszentrums auf dem letzten Tabellenplatz, ergibt sich ein Abstiegskampf der zumindest bis Rang sechs reicht. So kommt der Aufgabe am Sonntag (16 Uhr) schon eine recht große Bedeutung zu. Die Blau-Weißen gastieren beim drei Punkte schlechter gestellten Team des SCU Emlichheim, das den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegt.

Und diese Begegnung besitzt zudem ja auch noch eine Vorgeschichte. Bekanntlich hatte Pascall Reiß den Verlockungen Emlichheims kurz vor dem Start in die Spielzeit 2018/19 nicht widerstehen können. Obwohl er den Blau-Weißen eine Zusage gegeben hatte, wechselte er von Dingden zum Verein in der Gemeinde des Landkreises Grafschaft Bentheim in Niedersachsen. Die Partie am Sonntag ist bereits das vierte Aufeinandertreffen nach dem damaligen Abschied. Zwei Begegnungen entschied Reiß mit Emlichheim für sich, in der Hinrunde kamen die Dingdenerinnen zu einem 3:2-Heimerfolg.

Seit dem 13. Oktober auswärts ohne Punktgewinn

Doch dies war eben in der heimischen Sporthalle am Mumbecker Bach. In der Fremde läuft es für das Team von Trainer Marinus Wouterse hingehen weniger rund. Die ersten beiden Auswärtsauftritt in Bad Laer (3:2) und in Ostbevern (3:1) entschied BWD für sich. Seit dem 13. Oktober wartet der Tabellensechste allerdings überhaupt auf einen Zähler in der Fremde. „Und das wird schon schwierig genug, da Zähler mitzunehmen“, sagt der Niederländer in Dingdener Diensten.

Denn auch bei den Gastgeberinnen klafft zwischen den Heim- und Auswärtsvorstellungen eine Leistungslücke. „Zu Hause hinterlassen sie einen starken Eindruck, verteidigen gut und verfügen über einen starken Mittelblock“, verrät Wouterse, der vor rund einer Woche seinen 64. Geburtstag feierte. Gegenüber dem letzten BWD-Gegner BBSC Berlin erwartet Wouterse schon einen etwas leichteren Kontrahenten. „Die sind natürlich etwas weniger gut als der Tabellenzweite“, so der Coach.

Mit Rückblicken will sich Marinus Wouterse aber sowieso nicht großartig beschäftigen. Er blickt lieber nach vorne, denn „da kommen jetzt einige Spiele auf Augenhöhe“. Die Partie in Emlichheim fällt sicherlich in diese Kategorie. Mit guten Aufschlägen sollen die Gastgeberinnen unter Druck gesetzt werden. „Wir wollen gewinnen und mit einem Sieg dem Klassenerhalt wieder etwas näher kommen“, so der Übungsleiter.

Lokalsport Drei harte Heimbrocken für die Blau-Weißen Nur drei Auftritte in eigener Halle, aber fünf Gastspiele warten noch auf die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden. Dabei haben es die Heimspiele in sich. Zunächst gegen den Tabellenfünften Bayer 04 Leverkusen (29. Februar), dann im Derby gegen den Dritten Skurios Volleys Borken (21. März), ehe zum Saisonabschluss der Spitzenreiter Stralsund kommt (18. April).

Dass das Spiel auf den Karnevalssonntag angesetzt ist, dies lässt den BWD-Coach kalt. Er hat für den Tag nach der Altweiberfastnacht Training angesetzt. „Ich habe nichts mit Karneval zu tun. Die Mädchen werden sicher feiern gehen, aber erst nach dem Spiel. Hoffentlich haben sie dann zwei Gründe dafür“, meint Marinus Wouterse. Personell kann er aus dem Vollen schöpfen. Auch die über einen längeren Zeitraum erkrankte Karina Hegering trainiert mittlerweile komplett mit. „Sie ist dabei. Aber ob sie spielt, das weiß ich noch nicht“, so Wouterse.