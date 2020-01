BW Dingden kann das Polster zur Gefahrenzone ausbauen

Zwei Faktoren sprechen für BW Dingden vor dem Heimspiel gegen den Neuling BSV Ostbevern. Einerseits belegen die Blau-Weißen den sechsten Platz in der 2. Volleyball-Bundesliga, während der Gast als Vorletzter auf einem Abstiegsplatz liegt. Andererseits haben die Dingdenerinnen ihre letzten fünf Heimspiele in Folge gewonnen, vier davon brachten auch drei Zähler. Ostbevern ging in den vergangenen fünf Auswärtsauftritten nie als Sieger vom Feld, in den letzten vier Partien gab es nicht einmal einen Punktgewinn. Also eigentlich alles klar für die Begegnung, die wegen den Winterballs des Vereins am Samstag bereits um 18 Uhr in der Halle am Mumbecker Bach beginnt?

Für Marinus Wouterse sind die Rollen natürlich längst nicht so eindeutig verteilt. „Auch wenn wir vom Papier her vielleicht klarer Favorit sind. Aber es bleibt ein Spiel auf Augenhöhe“, meint der niederländische Trainer in Dingdener Diensten. Zumal er auch einen Vergleich aus einer anderen Sportart heranzieht, die von angeschlagenen Boxern als besonders gefährlichen Kontrahenten spricht. Seine Vorsicht resultiert auch aus den 15 Zählern, die Ostbevern bereits auf dem Konto hat – nur sechs weniger als BWD.

Marinus Wouterse lässt sich vom „Winterball überraschen“

Doch der Coach weiß auch, dass gerade in der heutigen Partie ein Sieg von besonderer Bedeutung ist. „Denn wenn wir gewinnen, haben wir Luft nach unten und schon ein Polster aufgebaut“, sagt der 63-Jährige. Danach könne sein Team wesentlich entspannter „hier und da noch Punkte für den Klassenerhalt sammeln“. Derzeit beginnt bei den sechstplatzierten Dingdenerinnen die gefährdete Zone, der Tabellenfünfte aus Borken weist schon fünf Zähler mehr als BWD auf. VCO Berlin ist abgeschlagenes Schlusslicht, besitzt aufgrund des Charakters als Leistungsstützpunkt aber eine Wildcard für die 2. Bundesliga.

Personell sollten die Blau-Weißen bis auf Karina Hegering (erkrankt) auf den gesamten Kader zurückgreifen können. Auch auf Katrin Kappmeyer, die kurz vor dem Ende der letzten Partie gegen SV Bad Laer umgeknickt war. „Es sieht so aus, dass sie spielen kann“, sagt Marinus Wouterse. Der Niederländer erlebt am Samstag übrigens eine Premiere im Verein BW Dingden. Denn auch das Trainer-Team wird den ab 19 Uhr im Saal „Hoffmann“ stattfindenden Winterball besuchen. „Ich lass mich überraschen, was auf mich zukommt.“ Mit einem Sieg im Gepäck sicherlich beste Stimmung.