Die Hoffnung lebt weiter. Fußball-Landesligist BW Dingden hat das richtungsweisende Abstiegsduell gegen das Schlusslicht DJK/VfL Giesenkirchen gewonnen. Mit dem knappen und nicht gerade glanzvollen 1:0-Erfolg wahrten die Blau-Weißen die Chance auf den Liga-Verbleib. „Der Sieg gegen Giesenkirchen war enorm wichtig. Sonst hätte es früh vorbei sein können“, sagt BWD-Trainer Dirk Juch.

Die Erleichterung war groß, viel Zeit zum Durchatmen bleibt dem Aufsteiger allerdings nicht. Am Sonntag (15.15 Uhr) ist der Vorletzte beim Tabellensiebten SV Scherpenberg zu Gast. „Das ist ein Bonusspiel“, so Juch, der auch die darauf folgende Partie gegen den Spitzenreiter Spvgg. Sterkrade-Nord in diese Kategorie einordnet.

Auch die Konkurrenz von BW Dingden punktet unerwartet

Der Druck ist für die Dingdener zwar nicht mehr so hoch wie vor der letzten Begegnung. Aber auch gegen die kommenden Gegner, die unter eine ganz andere Kategorie als Giesenkirchen fallen, stehen die Blau-Weißen unter Zugzwang. „Wir sind krasser Außenseiter. Aber wenn man die Klasse halten will, muss man auch in solchen Spielen mal etwas holen“, sagt Dirk Juch. Denn genau das gelingt auch den direkten Konkurrenten.

Der SV Hönnepel-Niedermörmter, der derzeit mit drei Punkten Vorsprung vor den Dingdenern auf dem ersten Nicht-Abstiegsrang steht, trotzte dem Tabellenführer aus Sterkrade jüngst ein 1:1 ab. Ein weiterer Grund für die Dingdener, auch in den anstehenden Partien zu punkten: Der SV Hönnepel-Niedermörmter ist derzeit zwar in Reichweite, allerdings hat das Team durch das bereits jetzt schon abgesagte Sonntag-Heimspiel gegen den ASV Süchteln schon drei Nachholspiele in der Hinterhand.

Punktausbeute im neuen Jahr sorgt für Optimismus bei BW Dingden

Die Tabellensituation bleibt für den Aufsteiger also brisant. Die bisherige Ausbeute im neuen Jahr sorgt allerdings für großen Optimismus. Aus drei Partien holten die Dingdener sechs Zähler. Das 0:1 in Hönnepel-Niedermörmter war zudem höchst unglücklich. Was dem BWD-Übungsleiter neben den Ergebnissen sonst noch Mut macht: „Wir bekommen keine Gegentore. Das Tor in Hönnepel-Niedermörmter war ein Elfmeter. Ansonsten steht die Null“, sagt er.

Der Aufsteiger setzt im Kampf um den Liga-Verbleib auf seine Defensive. „Trotz Offensiv-Verstärkungen werden wir nicht auf einmal doppelt so viele Tore schießen. Daher musste vor allem unsere Abwehr stabiler werden. Das funktioniert derzeit“, so Juch. Eine sattelfeste Abwehr soll auch auf der Asche in Scherpenberg der Schlüssel sein. „Insgesamt müssen wir als Mannschaft mutig nach vorne verteidigen. Wir werden alles reinlegen“, so der BWD-Übungsleiter, der zurecht großen Respekt vor dem kommenden Gegner hat. Die Moerser sind dieses Jahr ohne Verlustpunkt.

Die Personallage bei den Dingdenern bleibt angespannt. Die Mittelfeld-Achse mit Steffen Buers (Urlaub) und Julian Weirather (Knieverletzung) bricht weiter weg. Alexander Sack hat sich im letzten Spiel eine Muskelverletzung zugezogen. Christoph Rülfing ist beruflich bedingt im Allgäu und wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Deniz Tulgay und Philipp Rensing sind nach ihren Verletzungen noch keine Alternativen für die Startelf. Der Einsatz von Kevin Juch (Kniebeschwerden) entscheidet sich kurzfristig.