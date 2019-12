Wesel. Der BV Wesel RW gab sich in der 2. Badminton-Bundesliga keine Blöße. Gegen die beiden Tabellenletzten aus Berlin gab es ein 5:2 und ein 6:1.

BV Wesel RW geht als Spitzenreiter ins neue Jahr

Ella Diehl haderte mit der Unparteiischen. Die 41-jährige Russin in Diensten des Badminton-Zweitligisten BV Wesel RW hatte im Damendoppel den Ball der Gegnerinnen der SG EBT Berlin im Aus gesehen. Damit wäre der knappe 3:2-Erfolg zusammen mit Maria Kuse im während der Saison immer noch ungeschlagenen Weseler Doppel unter Dach und Fach gewesen. „Das gehört dazu, da kommt bei ihr der Profi durch“, sagte Teammanager Andreas Ruth.

Doch die Schiedsrichterin blieb bei ihrer Meinung. So entschied erst ein Schmetterball Diehls das Duell knapp mit 11:9 für die rot-weiße Paarung. Ähnlich eng ging es oft in den einzelnen Spielen zu, in der Endabrechnung waren die letzten Auftritte des Jahres 2019 allerdings eine klare Angelegenheit. Der Spitzenreiter verteidigte durch ein 5:2 über SV Berliner Brauereien und ein 6:1 über SG EBT Berlin die Tabellenführung. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten BC Hohenlimburg beträgt weiterhin einen Zähler.

Drei von vier Fünf-Satz-Begegnungen gewonnen

„Wir haben unsere Pflichtaufgaben absolut erfüllt“, stellte Ruth nach dem letzten Ballwechsel fest. Das 6:1 über Berlin sei auch mehr als erwartet gewesen. „Schließlich haben die schon Qualität.“ Doch die ist in noch größerem Umfang bei den Weselern vorhanden. Dies bewiesen die Rot-Weißen einmal mehr. Denn von den vier Fünf-Satz-Begegnungen entschieden sie drei für sich. Jona van Nieuwkerke/Maria Kuse bescherten den auf dem vorletzten Rang liegenden Gästen allein den Ehrenpunkt.

Schlusslicht überrascht BV Wesel RW in den Doppeln

Am Samstag hatte der Spitzenreiter gegen das Schlusslicht SV Berliner Brauereien ein wenig schwer in die Partie gefunden. Die beiden Herrendoppel mit Marijn Put/Jan Felix Matulat und Rowan Scheurkogel/Jona van Niewkerke zogen den Kürzeren. So lag der Gastgeber nach dem standesgemäßen Sieg von Ella Diehl/Maria Kuse überraschend mit 1:2 im Hintertreffen. Allerdings sollte dies nur eine Momentaufnahme bleiben, mit vier Siegen in Folge reichte es zwar nicht zur Maximalpunktzahl von 3:0, aber zwei Zähler gingen auf das Konto.

„Das Gesamtpaket am Wochenende hat absolut gepasst“, stellte Andreas Ruth fest. Der Teammanager freute sich neben den Erfolgen des ersten Teams über den Zuspruch der Kinder, die vor dem Auftritt des Zweitliga-Teams sich mit ihren Eltern messen konnten. „Die Halle war voll“, so Ruth. Im Anschluss an die Partie durfte sich der Nachwuchs auch mal gegen die Bundesliga-Akteure versuchen. „Da macht die viele und harte Arbeit vor Weihnachten auch Spaß“, sagte Ruth.

1. HD: Marijn Put/Jan Felix Matulat - Florian Kaminski/Bennet Köhler 10:12, 11:3, 6:11, 9:11; DD: Ella Diehl/Maria Kuse - Daniela Wolf/Lena Reder 11:7, 11:5, 11:5; 2. HD: Rowan Scheuerkogel/Jona van Nieuwkerke - Temuulen Ayush/Kian-Yu Oei 6:11, 8:11, 6:11; 1. HE: Put - Saruul Shafiq 11:2, 11:7, 11:7; DE: Diehl - Reder 11:3, 11:5, 11:3; GD: van Nieuwkerke/Kuse - Shafiq/Wolf 11:7, 11:6, 7:11, 11:2; 2. HE: Scheurkogel - Oei 11:9, 7:11, 8:11, 12:10, 11:4. BV Wesel RW -

1. HD: Marijn Put/Jan Felix Matulat - Adam McAllister/Kai Sumida 9:11, 11:7, 11:6, 9:11, 11:7; DD: Ella Diehl/Maria Kuse - Kate Frost/Lisa Baumgärtner 11:4, 13:15, 11:9, 4:11, 11:9; 2. HD: Rowan Scheuerkogel/Jona van Nieuwkerke - Francis Karge/Robert Franke 11:6, 4:11, 14:15, 11:4, 11:7; 1. HE: Put - McAllister 11:5, 11:7, 11:4; DE: Diehl - Frost 11:5, 11:9, 11:7; GD: van Nieuwkerke/Kuse - Franke/Baumgärtner 14:15, 11:9, 14:12, 5:11, 8:11; 2. HE: Scheurkogel - Tim Krämer 11:2, 11:7, 11:7.

Nach dem Samstag-Auftritt traf sich der Zweitligist zum Weihnachtsessen bei der Familie Diehl, Spielerin Ella und Trainer Rainer hatten eingeladen. Ein Abend, der bis gegen Mitternacht ganz im Zeichen der Geselligkeit stand. Gespräche über die Saison 2020/21 blieben außen vor. „Die werde ich ab Januar führen“, kündigte Ruth an. Bei dieser Gelegenheit konnte der Teammanager jedoch erneut feststellen, dass der personelle Umbruch mit drei Neuen bestens funktioniert hat.

Das sah auch der BV-Vorsitzende so. „Ich bin stolz auf die Truppe mit den vielen jungen Wilden um die erfahrene Ella Diehl herum“, so Bertram Burgner. Er habe einen derartigen Höhenflug der neu zusammengestellten Mannschaft nicht erwartet. Und noch etwas fiel ihm auf. „Ich freue mich besonders über das hohe Niveau der Spiele“, so Burgner. Findet dies im neuen Jahr seine Fortsetzung, dann sind die Rot-Weißen sicherlich nur schwer von der Tabellenspitze zu verdrängen.