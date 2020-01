BV Wesel RW bleibt trotz 3:4 bei Trittau II Spitzenreiter

Das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze der 2. Badminton-Bundesliga geht weiter. Sah es bisher eher nach einem Zweikampf zwischen dem BV Wesel RW und BC Hohenlimburg aus, so gesellt sich mit nur zwei Punkten Rückstand nun auch noch der TV Refrath II dazu. Der profitierte davon, dass die Weseler ohne ihren Spitzenspieler Marijn Put mit 3:4 beim TSV Trittau II unterlagen und nur einen Zähler ihrem Konto gutschreiben konnten, während Hohenlimburg durch das knappe 4:3 bei SG EBT Berlin – der ehemalige Europameister Marc Zwiebler (35) gab sein Comeback bei den Berlinern – auch nicht die volle Punktausbeute einfuhr. Wesel bleibt nur noch aufgrund des besseren Spielverhältnisses Erster.

„Uns war schnell klar, dass es sehr schwierig wird“, sagte Spieler Jan Felix Matulat nach der Partie. Diese Einschätzung resultierte nicht nur aus dem beruflich bedingten Fehlen von Put, sondern auch aus der Aufstellung der Gastgeber. Die hatten mit Nikolaj Persson und David Jones Akteure mit Erstliga-Erfahrung aufgeboten. So hatten sich die Rot-Weißen im Vorfeld auch nur drei Siege ausgerechnet. „Mehr wäre schon eine recht große Überraschung gewesen“, so Matulat.

Ella Diehl/Maria Kuse sind weiterhin ungeschlagen

Einen Zähler sollte das in dieser Saison noch ungeschlagene Doppel Ella Diehl/Maria Kuse einfahren. Nach zwei Sätzen (11:6, 11:5) sah es auch nach einer sehr klaren Angelegenheit aus, doch der Eindruck täuschte. Dafür mitverantwortlich machte Matulat die kaum vorhandene Stimmung unter den 15 Zuschauern und die damit fehlenden Emotionen – vier Stunden später spielte Trittaus erstes Team in der Eliteliga. „Nach dem 2:0 ist das Spiel so dahingeplätschert“, erzählte der Rot-Weiße. Der Gastgeber glich aus (13:11, 11:9), aber Diehl/Kuse zogen noch mal an (11:6). „Wir hatten aber nie das Gefühl, dass das Doppel verloren gehen könnte“, sagte Jan Felix Matulat.

1. HD: David Jones/Nikolaj Persson - Rowan Scheurkogel/Jona van Nieuwkerke 12:10, 11:2, 11:6; DD: Marina Korsch/Daniela Macias Brandes - Ella Diehl/Maria Kuse 6:11, 5:11, 13:11, 11:9, 6:11; 2. HD: Lasse Rathjens/Alexander Mernke - Jan Felix Matulat/Patrik Sanders 11:5, 11:7, 11:5; 1. HE: Jones - Scheurkogel 11:9, 11:6, 7:11, 11:3; DE: Brandes - Diehl 6:11, 3:11, 5:11; GD: Korsch/Rathjens - Kuse/van Nieuwkerke 11:8, 9:11, 8:11, 8:11; 2. HE: Mernke - Sanders 11:3, 11:5, 12:10.