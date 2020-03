Hamminkeln. Dank eines frühen Geniestreichs von Ferhat Cavusman per Freistoß gewinnt BW Dingden das so wichtige Landesliga-Kellerduell gegen Giesenkirchen.

BW Dingden hält die Hoffnung auf den Verbleib in der Fußball-Landesliga am Leben. Der Aufsteiger gewann das Kellerduell am heimischen Mumbecker Bach gegen das damit wohl nicht mehr zu rettende Schlusslicht DJK/VfL Giesenkirchen mit 1:0 (1:0). Ein Freistoßtreffer von Ferhat Cavusman sollte bereits in der zwölften Minute am Ende den Unterschied im Duell der Neulinge ausmachen.

Damit bleiben die Blau-Weißen zwar Tabellenvorletzter, verkleinerten den Abstand auf das rettende Ufer jedoch auf drei Zähler. Allerdings hat die dort derzeit rangierende SV Hönnepel-Niedermörmter nicht nur noch zwei Partien mehr im Köcher als BWD, sondern jüngst mit ihrem 1:1 beim Spitzenreiter in Sterkrade gezeigt, dass die „Bullen vom bebenden Acker“ auf keinen Fall den Weg in die Bezirksliga antreten wollen.

BW Dingdens Trainer Dirk Juch: „Der Druck war enorm“

„Es war sicherlich kein Leckerbissen, aber darum ging es heute auch nicht“, resümierte der Dingdener Trainer Dirk Juch nach dem erlösenden Abpfiff. „Der Druck war enorm. Es ging nur um die drei Punkte und die haben wir in einem echten Kampfspiel am Ende auch verdient eingefahren.“

Bei der Aufstellung hatte der Coach durch die zahlreichen Ausfälle, aber auch diverse Rückkehrer einige Puzzlestücke zusammenzufügen. Timo Holtkamp, Gerrit Lange, Robin Volmering, Michael Leyking und auch Kevin Juch waren wieder dabei. „Robin und Kevin mussten von null auf 100 gehen, mit Tillmann Kruse und nachher auch mit Jonas Schneiders hatten wir zwei Leute auf dem Platz, die auch noch in der A-Jugend spielen können“, so Juch. „Alle wussten, worum es geht und alle haben ihre Sache gut gemacht.“

Mohamed Salman springt über Simon Hübner. Insgesamt hatte der BWD-Angreifer gegen Giesenkirchen aber einen schweren Stand. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

Eine Sache besonders gut machte Ferhat Cavusman. Der Linksverteidiger zirkelte einen Freistoß zwei Meter vom Eck des Strafraum entfernt über die Mauer zum 1:0 in den rechten Winkel (12.). „Das hat der Ferro super gemacht“, lobte auch Juch. Kleiner Schönheitsfehler: Das vermeintliche Foul zuvor an Mathis Schluse hätten wohl viele Schiedsrichter nicht gepfiffen.

Sicherheit gab der Führungstreffer den Gastgebern vor rund 200 Zuschauern auf dem Rasen in Dingden allerdings keine. Das nicht aufsteckende Schlusslicht erspielte sich eine Feldüberlegenheit, jedoch ohne zwingende Chancen. Die Blau-Weißen probierten es eine Weile nur noch mit langen Bällen auf Mohamed Salman. Der Mittelstürmer hatte aber nicht nur wegen seines Schuhwerks einen schweren Stand, rutschte gegen wache Verteidiger dauernd aus.

Nach dem Seitenwechsel hätten Salman (47.) und Michael Leyking (58.) für die Vorentscheidung sorgen können, verfehlten aber das Ziel. So durfte Giesenkirchen bis zur 95. Minute versuchen, sich für seinen Einsatz zählbar zu belohnen. Doch das Dingdener Bollwerk hielt dem Druck Stand.