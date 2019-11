Bisherige Bilanz gegen Top-Teams spricht gegen BW Dingden

Vier Spiele muss Fußball-Landesligist BW Dingden vor der Winterpause noch bestreiten. „Dann haben wir endlich Zeit für eine vernünftige Vorbereitung“, sagt BWD-Trainer Dirk Juch, der das Restprogramm als Zwischenspurt sieht. Mit den geplanten Neuzugängen – Sebastian Klein-Schmeink und Marvin Übbing wurden für die Rückrunde bereits verpflichtet – wollen die Blau-Weißen dann den Klassenerhalt schaffen. Vorher will der Aufsteiger, der derzeit mit 14 Punkten auf einem Nicht-Abstiegsplatz steht, noch so viele Zähler wie möglich sammeln. Am Sonntag (16 Uhr) ist das Team von Dirk Juch beim Tabellendritten SC 1911 Kapellen-Erft zu Gast.

Der Respekt vor dem kommenden Gegner, der den Aufstieg vor der Saison als Ziel ausgerufen hat, ist bei den Dingdenern groß. „Wenn wir da nicht hochkonzentriert sind, werden wir auch schnell mal schwindelig gespielt“, weiß der BWD-Übungsleiter, der bereits mit einem Zähler zufrieden wäre. Die Dingdener Bilanz aus den Duellen mit den Top-Teams ist alles andere als gut.

Beste Saisonleistung trotz Niederlage

Mut macht Dirk Juch jedoch, dass sich sein Team in den letzten Wochen weiterentwickelt hat. Der Trend ist positiv. Daran ändert auch die jüngste 1:3-Heimniederlage gegen Fichte-Lintfort nichts. Dort hatten die Dingdener vor allem in der zweiten Halbzeit ihre bisher beste Saisonleistung abgerufen.

Kevin Juch fällt mit Knieverletzung aus

„Wir haben es jetzt verstanden, nicht nur Fußball zu spielen, sondern auch körperlich dagegenzuhalten“, sagt der BWD-Coach. Auf die Robustheit, die die Dingdener in der Bezirksliga nicht immer beweisen mussten, wird es auch in Kapellen-Erft ankommen. „Fehler dürfen wir uns in der Defensiv-Arbeit zudem nicht erlauben. Die werden in dieser Liga eiskalt bestraft“, so Juch. Positiv aufgefallen ist ihm im letzten Spiel auch seine Offensiv-Abteilung, die sich zahlreiche Chancen herausgespielt, diese aber nicht genutzt hatte. „Da kann man trainieren, wie man will: Die Dinger müssen einfach rein.“

Die Knieverletzung von Kevin Juch hat sich als weniger gravierend als zunächst angenommen herausgestellt. Dennoch wird der Spielmacher wohl für einige Wochen ausfallen. Christoph Rülfing, Sebastian Kamps (beide Muskelblessuren) und Michael Leyking (Bänderriss) fehlen weiter. Gerrit Lange kehrt ins Aufgebot zurück. Hinter dem Einsatz von Julian Weirather steht noch ein Fragezeichen.