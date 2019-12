Beim SV Schermbeck geht es nur über den Kampf

Nach der deftigen Heimpleite gegen den TV Borken (19:34) hat die Lage für die Landesliga-Handballer des SV Schermbeck nicht die erhoffte deutliche Besserung erfahren. Die sollte aber schnellstens her, um nicht den Anschluss zu verlieren. Die nächste Gelegenheit, sich ein wenig aus der prekären Lage zu befreien und den letzten Tabellenplatz zu verlassen bietet sich am Sonntagnachmittag beim Auswärtsspiel gegen den TuS Lintorf (16 Uhr).

Den Gastgebern geht es nicht so viel besser als dem SVS, allerdings muss das Team von Trainer Stephan Schmücker schon mit einer klaren Leistungssteigerung aufwarten, um beim nördlich von Ratingen gelegenen Konkurrenten punkten zu können. „Wir fahren mit dem Ziel dorthin, zwei Zähler mitzunehmen”, sagt der Trainer der in Schieflage geratenen Rot-Weißen. „Das geht aber nur, wenn wir dort weitermachen, wo wir in der vorletzten Begegnung aufgehört haben.”

Gegner ist für SVS-Trainer schwer einzuschätzen

Beim Auswärtssieg in Homberg II (25:22) vor drei Wochen war die Welt für Schmücker wieder in Ordnung, nach dem letzten Auftritt allerdings waren die Probleme vor allem mit der 6:0-Abwehr unübersehbar. „Da hätte ich früher handeln müssen”, so der SVS-Coach selbstkritisch. In Lintorf soll nun nach Möglichkeit alles besser werden, auch wenn über den Gegner aus Schermbecker Sicht nur wenig bekannt und der TuS Lintorf für den Coach nur schwer einzuschätzen ist.

Immerhin sind, so Stephan Schmücker, am Sonntag alle Mann an Bord. Und auch die Stimmung während der Trainingswoche bezeichnet Schmücker als „sehr gut. Wir haben viele der kritischen Punkte angesprochen”, sagt der Coach. „Jetzt müssen alle begreifen, dass wir im Abstiegskampf stecken und entsprechend fighten.”