Beim Nachbarn Borken ist für Dingdens Damen nichts zu holen

Volleyball-Zweitligist BW Dingden hat das Derby gegen die Skurios Volley Borken klar verloren. Das Damen-Team der Blau-Weißen zog beim Nachbarn mit 0:3 (18:25, 19:25, 22:25) den Kürzeren. „Für uns war gegen diesen Gegner nichts zu holen. Das muss man einfach anerkennen“, sagte BWD-Coach Marinus Wouterse, der sich im Vorfeld der Partie mehr ausgerechnet hatte. „Borken war aber stärker als erwartet. Dieses Team wird um die Meisterschaft mitspielen und hat nicht unsere Kragenweite“, stellte der Übungsleiter recht nüchtern fest.

Bei seinen Spielerinnen war die Enttäuschung nach der Partie weitaus größer. Die Weihnachtsfeier mussten die BWD-Spielerinnen mit leeren Händen starten. „Der Ehrgeiz ist da einfach zu groß – vor allem, wenn es gegen Borken geht“, so Wouterse. Die Dingdenerinnen hatten in allen drei Sätzen über weite Strecken gut mitgehalten, mussten gegen Ende aber jeweils abreißen lassen. Nah dran an einem Punktgewinn sah der BWD-Trainer sein Team aber nicht: „Da hätte schon viel zusammenkommen müssen. Borken hat aber zu keiner Zeit Schwäche gezeigt, die wir hätten ausnutzen können.“

Die Blau-Weißen stehen nach der Pleite auf dem fünften Tabellenplatz. Borken bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters aus Stralsund. Die Gäste fanden in Borken gut in die Partie und gestalteten das Spiel zunächst offen. Für die privat verhinderte Spielführerin Katrin Kappmeyer lief zunächst Andrea Harbring als Diagonalspielerin auf. Louisa Baumeister spielte in der Mitte. „Das hat sehr gut funktioniert. Auch, wenn wir Katrin natürlich nicht ersetzen können. Mit ihr hätten wir pro Satz vielleicht drei bis vier Punkte mehr erzielt“, sagte der BWD-Trainer, dessen Team beim Stand von 18:18 einbrach. Borken erzielte satte sieben Zähler in Folge und entschied den Satz für sich. „So etwas kann schon mal passieren. Bei uns lief nichts zusammen und beim Gegner hat in der Phase alles gestimmt“, so Wouterse.

Der zweite Durchgang hatte einen ähnlichen Verlauf wie der erste. Die Gäste hatten sich vorgenommen, mehr Punkte zu erzielen als im vorherigen Satz. „Das haben wir ja geschafft“, sagte der BWD-Trainer, dessen Team diesmal mit 19:25 den Kürzeren zog. Wieder hatten die Blau-Weißen bis kurz vor Schluss gut mitgehalten, sich aber nicht belohnen können. Die Gastgeberinnen hingegen drehten auf und hatten am Ende die Nase vorn.

Im dritten Satz stellte der BWD-Coach taktisch etwas um. Auch diesmal überzeugten seine Schützlinge lange Zeit und hatten beim Stand von 21:22 die Chance auf den Ausgleich. Dann aber das gewohnte Bild: Borken zog davon. „Gegen so ein Team muss man sein bestes Spiel machen, wenn man eine Chance haben will. Wir haben es gut gemacht, ich bin sogar stolz auf die Spielerinnen. Aber es hat eben einfach nicht gereicht“, sagte Marinus Wouterse.