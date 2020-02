Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

B-Jugend zurückgezogen

Als Jugendleiter hat Michael Stenk in der Winterpause die B-Juniorenkicker aus der Leistungsklasse zurückgezogen. „Das war der Wunsch der Mannschaft“, sagt der 35-Jährige. Das Team möchte künftig „gegen Gegner antreten, wo es auch mitspielen kann“. In der Rückrunde kämpft der SV Brünen mit seiner B-Jugend in der Kreisklasse um Meisterschaftspunkte. Dabei kann das Team allerdings nicht aufsteigen. Auch der SV Krechting meldete aus der Leistungsklasse ab.