Auf die Aufschläge kommt es für BW Dingden gegen Oythe an

Hamminkeln. Trainer Marinus Wouterse will den VfL Oythe am Samstag unter Druck setzen. Mit einem Sieg könnte sich BW Dingden von den Abstiegsrängen absetzen.

Es ist nicht einmal drei Wochen her, da lag der VfL Oythe in der 2. Volleyball-Bundesliga noch auf dem vorletzten Rang. Doch zwei glatte Siege in Folge haben den Samstag-Gast von BW Dingden als Tabellenachten in etwas ruhigere Tabellenregionen gebracht. Oythe weist wie die Blau-Weißen und noch vier weitere Teams nun jeweils vier Siege und vier Niederlagen auf. In der Liga ist es eng wie seit Jahren nicht mehr. Als Sechster beträgt der Vorsprung von BWD drei Zähler auf den ersten Abstiegsplatz, von Oythe nur zwei. So kommt der Partie am Samstag um 19.30 Uhr schon eine gewisse Brisanz zu.

Dass sein Team durch das 1:3 bei Bayer Leverkusen nun in der heimischen Halle jedoch unter besonderem Druck stehe, dies sieht Marinus Wouterse nicht so. „Druck ist in Dingden immer vorhanden“, sagt der niederländische Trainer. Schließlich hat der 63-Jährige als Zielvorgabe für die gesamte Saison ausgegeben, möglichst in jeder Begegnung zu punkten. Und sei es nur ein Zähler bei einer 2:3-Niederlage.

Trainer Wouterse sieht Leverkusen-Spiel nicht als Rückschritt

Gegen den Gast aus Oythe hofft Wouterse natürlich auf mehr als nur einen Punkt. „Bei Spielen auf Augenhöhe ist es sehr wichtig, in den Heimbegegnungen die bestmögliche Leistung abzuliefern“, sagt der Coach. Vor knapp zwei Wochen gegen VCO Berlin (3:0) klappte dies bestens und auch einen Tag zuvor gegen den SCU Emlichheim mit Ex-Trainer Pascall Reiß (3:2) lief es sehr ordentlich für die Dingdener Blau-Weißen.

Trotz des 1:3 betrachtet Marinus Wouterse die letzte Partie in Leverkusen auch nicht als Rückschritt. „Wir hatten alle das Gefühl, dass wir gut gespielt haben“, sagt der Übungsleiter. Nach dem gewonnenen zweiten Satz hatte er im dritten Durchgang fast komplett durchgewechselt, um im vierten Satz wieder eine frische Formation aufs Feld stellen zu können. Das Vorhaben ging bekanntlich schief.

Mit Oythe gastiert ein Team im Volleyballdorf, das mit erfahrenen Spielerinnen aufwarten kann. Zudem hat der BWD-Trainer Respekt vor der Zuspielerin. „Unsere Aufschläge werden sehr wichtig sein. Wir müssen Oythe damit unter Druck setzen“, fordert Wouterse. Auch am Netz wird der Gast aufgrund der Größe seiner Spielerinnen etwas überlegen sein. Trotzdem herrscht bei BWD Vorfreude wie immer vor einem Heimspiel. Allein Karina Hegering (erkrankt) fehlt. (R.P.)