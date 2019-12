Am Niederrhein. Unmittelbar nach den Feiertagen dreht sich in Hamminkeln und Wesel drei Tage lang alles um die Stadtmeisterschaften des Fußball-Nachwuchses.

Am Freitag beginnen die Jugend-Stadtmeisterschaften

Direkt nach den Weihnachtsfeiertagen sind die Nachwuchskicker in der Rundsporthalle am Ball. Der SV Bislich nimmt dabei die Rolle des Ausrichters bei den Weseler Stadtmeisterschaften ein. Am kommenden Freitag (27. Dezember) machen die C-Junioren den Anfang. Ab 16 Uhr sind gerade mal drei Vereine vertreten. Der PSV Lackhausen und die JSG Wesel schicken zwei Teams ins Rennen, Viktoria Wesel eines.

Um 19 Uhr schließen sich am Freitag die Titelkämpfe der A-Junioren an. Hier sind mit dem PSV Lackhausen I und II sowie Viktoria Wesel und GW Flüren auch nur drei Klubs vertreten. Am Samstag (ab 9.30 Uhr) wird beim Bambini-Treff ebenso wenig ein Stadtmeister ermittelt wie ab 13.30 Uhr beim Turnier der F-Junioren. Bei beiden Veranstaltungen schicken PSV Lackhausen, JSG Wesel, GW Flüren, Viktoria Wesel und JSG Büderich-Ginderich Teams ins Rennen. Bei der F-Jugend kommt noch der SV Bislich hinzu. Ab 17 Uhr kämpfen dann die B-Junioren mit sieben Teams aus den Vereinen PSV Lackhausen, JSG Wesel, GW Flüren und Viktoria Wesel um den Weseler Titel.

Nur ein echtes Endspiel in Wesel

Zum Abschluss am Sonntag sind zunächst ab 10 Uhr die E-Junioren mit den Klubs PSV Lackhausen, JSG Wesel, Viktoria Wesel, SV Bislich und JSG Büderich-Ginderich an der Reihe. Den Schlusspunkt setzt schließlich ab 14.30 Uhr das D-Jugendturnier. Aus den Vereinen PSV Lackhausen, JSG Wesel, GW Flüren, Viktoria Wesel, Wesel Anadolu Spor und SV Bislich sind acht Teams dabei. Auch nur in dieser Altersklasse steht ein Endspiel an, ansonsten ist der Modus „jeder gegen jeden“.

HSV richtet Hamminkelner Titelkämpfe aus

In der Sporthalle der Hamminkelner Gesamtschule dreht sich ebenfalls vom kommenden Freitag bis zum Sonntag alles um die Hamminkelner Fußball-Stadtmeisterschaft der Junioren. Bei den vom Hamminkelner SV ausgerichteten Titelkämpfen geht es am Freitag (ab 13.30 Uhr) mit der D-Jugend los. Mit Dingden/Lankern, Wertherbruch/Werth, Haffen-Mehr-Mehrhoog und Ringenberg/Berg sind gleich vier Jugendspielgemeinschaften (JSG) vertreten. Hinzu kommen noch der HSV und der SV Brünen.

Auch noch am Freitag (ab 18 Uhr) wird der Sieger bei den A-Junioren ermittelt. Neben den vier JSG-Teams schickt der SV Brünen eine Mannschaft ins Titelrennen. Drei Turniere sind für den Samstag vorgesehen. Zunächst steigt der Bambini-Treff ab 11 Uhr mit JSG Wertherbruch/Werth, BW Dingden, Hamminkelner SV, VfR Mehrhoog, GW Lankern und SV Brünen, aber ohne Sieger. Um Titel geht es dann wieder bei der C-Jugend (ab 15 Uhr) und dem B-Nachwuchs (ab 18 Uhr). Das Teilnehmerfeld ist bei den Turnieren mit JSG Dingden/Lankern, JSG Wertherbruch/Werth, JSG Haffen-Mehr-Mehrhoog, SV Brünen und dem Hamminkelner SV identisch.

Den Auftakt am Sonntag bildet der F-Junioren-Treff. Ab 10.30 Uhr sind BW Dingden, Hamminkelner SV, JSG Wertherbruch/Werth, VfR Mehrhoog, GW Lankern, SV Brünen und JSG Ringenberg/Berg mit dabei. Die Titelkämpfe enden mit den E-Junioren (ab 16 Uhr). Hier starten JSG Dingden/Lankern, JSG Wertherbruch/Werth, JSG Ringenberg/Berg, VfR Mehrhoog, Hamminkelner SV und SV Brünen.