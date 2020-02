Allein Siege helfen dem Vorletzten BW Dingden noch weiter

Fußball-Landesligist BW Dingden empfängt die VSF Amern am Mittwoch (20 Uhr) zum Nachholspiel. Die Partie zwischen dem Vorletzten und dem Sechsten war am Sonntag aufgrund des Orkantiefs „Sabine“ wie alle anderen Begegnungen vom Fußballverband Niederrhein abgesagt worden. Nun starten die Blau-Weißen also drei Tage später als erwartet ins Pflichtspieljahr.

An der Ausgangslage hat sich so gut wie nichts geändert. Die Verletztenliste bleibt lang. Einen positiven Effekt hat die Spielverlegung für die personell geschwächten Dingdener aber dennoch: Innenverteidiger Michael Leyking fehlt nicht mehr gesperrt, da die Frist von zehn Tagen abgelaufen ist. „Das ist erfreulich“, sagt BWD-Trainer Dirk Juch.

Sperre von Michael Leyking ist abgelaufen

Der Dingdener Übungsleiter, dem derzeit fast eine ganze Elf wegbricht, hat nun wieder eine Alternative mehr. Auch wenn Leyking nach langer Verletzungspause im letzten Jahr noch die Spielpraxis fehlt, so wird er in die Anfangsformation rücken. Wer dafür auf der Bank Platz nehmen muss, steht noch nicht fest. „Darüber muss ich mir noch Gedanken machen. Aber das ist gut so. So haben wir auch die Möglichkeit, von der Bank zu reagieren“, sagt Juch. Auch Offensivmann Sebastian Kamps, der monatelang verletzt war, wird in der ersten Elf stehen. „Er ist eben ein wichtiger Spieler für uns. Natürlich fehlt ihm noch was zu seiner alten Form“, sagt Dirk Juch.

Kamps, Klein-Schmeink und Salman stürmen

Die Sturmreihe ist aufgrund zahlreicher Ausfälle erstmal gesetzt. Neben Kamps werden im Angriff die beiden Neuzugänge Sebastian Klein-Schmeink und Mohamed Salman stürmen. Das Trio soll die fehlende Torgefahr bringen. Diese hat der Aufsteiger im Hinspiel gegen Amern wie auch in zahlreichen anderen Hinrundenpartien schmerzlich vermissen lassen. An das 0:3 in Amern in der Anfangsphase der Saison hat Dirk Juch keine guten Erinnerungen. „Da haben wir ein schlechtes Spiel abgeliefert. Insofern haben wir etwas gutzumachen. Wir wollen anders auftreten.“

Die Blau-Weißen stehen als Tabellenvorletzter unter Zugzwang. Bei der Mission Klassenerhalt helfen nur Siege – davon haben die Dingdener im letzten Jahr deutlich zu wenige geholt. Ein Erfolg zum Auftakt wäre also wichtig. „Die Spieler brennen auf die Partie“, so Juch, dessen Team in diesem Jahr zu Hause nicht mehr auf dem Kunstrasen, sondern auf dem Naturrasen spielen will. Ob das Wetter dies zulässt, bleibt abzuwarten. „Das können wir dann nicht beeinflussen. Natürlich wäre es gut, wenn es mit dem Rasen funktioniert“, sagt Dirk Juch.

Lokalsport Schlechteste Heimbilanz Es ist der elfte Auftritt für die Blau-Weißen auf eigener Anlage. Mit gerade mal einem Sieg und einem Remis weist der Neuling die schlechteste Heimbilanz der 18 Landesliga-Klubs auf. Allein gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter (1:0) und den 1. FC Mönchengladbach (1:1) gab es keine Pleiten.

Kevin Juch, Deniz Tulgay, Kai Fiebig und Marvin Übbing fehlen wegen Knieblessuren. Timo Ameling fällt mit seinem in der Vorbereitung erlittenen Kreuzbandriss lange aus. Resul Vila (Bänderdehnung), Robin Volmering (Muskelverletzung), Timo Holtkamp (Zehverletzung) und Christoph Rülfing (privat verhindert) fallen ebenfalls aus. Gerrit Lange sitzt nach überstandener Wadenverletzung auf der Bank.