Abbruch oder Fortsetzung: FVN verschickt Umfrage-Formular

In den vergangenen drei Wochen (20. April bis 7. Mai) haben der FVN, hier mit Pressesprecher Henrik Lerch (o. l.), Präsident Peter Frymuth (o. r.) und dem Vorsitzenden des Verbandsfußballausschusses Wolfgang Jades, und seine Kreise in insgesamt 25 Videokonferenzen mit jeweils 30 bis 85 Teilnehmern pro Konferenz allen Vertretern von Mannschaften bzw. Vereinen die Möglichkeit gegeben, sich zum Umgang mit der noch nicht beendeten Spielzeit 2019/2020 zu äußern.

Am Niederrhein. Der Fußball-Verband Niederrhein möchte seine Vereine auch noch online abstimmen lassen, wie es nach deren Meinung mit der Saison weitergehen soll

Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie hatte der Fußballverband Niederrhein (FVN) mit seinen 13 Fußballkreisen den Spielbetrieb vom 13. März an ausgesetzt. Der Amateurfußball als nicht-kontaktfreier Sport ist in Training und Wettkampf laut der aktuellen und bis zum 25. Mai gültigen Corona Schutzverordnung untersagt.

Auch der 30. Mai, kürzlich als „Richtgröße“ (Andrea Milz, NRW-Staatssekretärin Sport und Ehrenamt) für die Wiederaufnahme von Kinder-, Jugend- und Amateurfußball genannt, ist nicht umsetzbar, da dem Wiederbeginn des Spielbetriebs eine 14-tägige Vorlaufzeit (Training unter denselben Bedingungen) vorgeschaltet ist. Am 29. Juni beginnen in NRW zudem die spielfreien Sommerferien.

In den vergangenen drei Wochen haben der FVN und seine Kreise in Videokonferenzen allen Vertretern von Mannschaften bzw. Vereinen die Möglichkeit gegeben, sich zum Umgang mit der noch nicht beendeten Spielzeit 2019/2020 zu äußern. „Aus den Wünschen von mehr als 700 Vertretern von Mannschaften und Vereinen kristallisierten sich mehrheitlich zwei Saison-Szenarien heraus, die der FVN den Vereinen zur Abstimmung stellen wird“, so der Verband.

Ende der Umfrage am Freitag

Dabei handelt es sich wohl um die Szenarien Saison-Abbruch mit Auf-, aber ohne Absteiger sowie eine Fortführung der Spielzeit im Sommer/Herbst. Die genauen Fragen wollte der FVN am Montag allerdings auch nach Rückfrage noch nicht preisgeben.

Der FVN bittet die Vereine, das Umfrage-Formular, das am Dienstag, 12. Mai, per Mail ans E-Postfach der Vereine versendet wird, auszufüllen und sich für eines der beiden Szenarien zu entscheiden und dann stellvertretend für alle Mannschaften des Vereins abzustimmen. Die Umfrage endet am Freitag, 15. Mai, 14 Uhr.

„Das Ergebnis dieser Umfrage wird gewichtiger Bestandteil der zeitnah folgenden Beratungen zum Spielbetrieb des Verbandsfußballausschusses und des Verbandsjugendausschusses sein“, so der FVN. Diese Ausschüsse werden dem Präsidium des FVN anschließend eine Empfehlung zum weiteren Prozedere der Spielzeit aussprechen.