Die Dingdener Zweitliga-Volleyballerinnen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und behielten beim 3:1 (25:17, 27:25, 18:25, 25:20)-Sieg gegen den VfL Oythe die drei Zähler in heimischer Halle. Damit setzte sich der positive Heimtrend der Blau-Weißen fort, die jetzt den fünften Tabellenplatz belegen. „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. In den ersten beiden Sätzen, aber auch im vierten Satz haben wir 100 Prozent gegeben. Besonders stark waren wir beim Aufschlag und in der Verteidigung“, zog BWD-Coach Marinus Wouterse sein Fazit.

Vor rund 150 Zuschauern starteten die Dingdenerinnen hellwach und konzentriert in die Begegnung gegen den VfL Oythe. BWD setzte sich schnell komfortabel ab (19:11) und geriet auch nicht mehr in großartige Gefahr. Lena Priebs blockte in der Mitte gleich mehrere Angriffe des Kontrahenten ab. Beim Gast schlich sich auch eine gewisse Nervosität ein, oft kamen die Spielerinnen zudem einen Schritt zu spät. „Das war einer der besten Sätze, die wir bisher in dieser Saison gespielt haben. Vor allem waren wir sehr aufmerksam und haben die Fehler des Gastes direkt bestraft“, lobte der 63-Jährige seine Truppe.

Besseres Ende für BWD auch im zweiten Satz

Im zweiten Satz kam der VfL Oythe besser in die Partie, die Aktiven legten ihre Anspannung beiseite. In diesem Abschnitt agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe und schenkten sich keinen Zähler. „Wir konnten schlussendlich durch mehrere clevere Punkte sowie mit guten Aktionen in der Defensive und Offensive den Durchgang knapp für uns entscheiden“, freute sich Marinus Wouterse.

Konzentration bei BW Dingden lässt nach

Dem Gesamtsieg sehr nahe, begannen die Blau-Weißen den dritten Abschnitt nachlässig. Zahlreiche Abstimmungs- und auch Konzentrationsfehler prägten den Abschnitt. So liefen die Gastgeberinnen zwischenzeitlich einem 6:12-Rückstand hinterher. Der Tabellenneunte nutzte diese Schwächephase gekonnt aus und brachte den dritten Satz mit einem Sieben-Punkte-Vorsprung nach Hause. „Zu diesem Zeitpunkt haben wir einfach nicht die richtige Antwort gefunden. Oythe hatte mehr Variationen im Spiel und bei uns waren die Abstände zu groß“, stellte Marinus Wouterse fest.

Katrin Kappmeyer wertvollste Spielerin

Im finalen Durchgang zeigten die Dingdenerinnen wieder ihr starkes Gesicht der ersten Sätze. Zuspielerin Lara Kruse sorgte wieder für die nötige Sicherheit in der Partie. Besonders Katrin Kappmeyer führte mit starken Aufschlägen ihre Mannschaft auf die Siegerstraße, belohnt wurde ihr Einsatz mit der Auszeichnung zur wertvollsten Spielerin der Partie. Schließlich gewann BWD mit der wieder entfachten Willenskraft den Satz mit 25:20.

Vor heimischer Kulisse gingen die Blau-Weißen damit bereits zum dritten Mal in Serie als Siegerinnen hervor. „Unsere gute Abwehrarbeit ist ja bereits bekannt. Heute haben wir dazu unsere Aufschläge maßgeblich verbessert. Vor allem unsere Angreiferinnen und unsere Mitte haben heute aufgetrumpft. Der Block könnte zwar besser sein, aber in den entscheidenden Situationen konnten wir die Bälle abwehren. Das war ein verdienter Sieg“, lautete das Resümee Wouterses.