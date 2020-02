1. Weseler Schwimmverein und die VSG Wesel fusionieren

Die Versehrten-Sport-Gemeinschaft (VSG) Wesel existiert nicht mehr als eigenständiger Verein. Der 1954 gegründete Klub und der 1. Weseler Schwimmverein sind eine Fusion eingegangen. Unter dem Namen 1. Weseler Schwimmverein firmieren nun auch die rund 40 VSG-Mitglieder, die sich allerdings nicht einfach nur dem 1. WSV angeschlossen haben. „Wir sind in allen Dingen Rechtsnachfolger der VSG Wesel und übernehmen alle Aufgaben und rechtlichen Verpflichtungen der VSG“, sagt Ulf Priewe, 2. Vorsitzender des 1. WSV. So müsste sein Verein eventuelle finanzielle Forderungen an die VSG abdecken, könnte aber auch für die VSG gedachte Zuwendungen entgegennehmen. Die Fusion selbst ist beschlossene Sache, auf die Eintragung ins Vereinsregister – eine Formalie – warten die Verantwortlichen derzeit.

In den Augen von Ulf Priewe ist diese Fusion „eine Bereicherung für beide Vereine“. So hätten sich die Klubs verschlanken können. Denn es sei schließlich für kleine Vereine sehr schwierig, beispielsweise bei Vorstandswahlen Kandidaten für alle Posten zu finden. Die ehemaligen Mitglieder der VSG Wesel sind nun in einer beim 1. WSV neu gegründeten Reha-Gruppe eingegliedert worden. „Dort machen sie alles das, was vorher auch der Fall war“, erzählt Priewe. Bei der Jahreshauptversammlung im März wird allen Mitgliedern eine neue Satzung vorgestellt, zusätzlich wird auch ein neuer Posten geschaffen.

Große Schnittmengen zwischen den Vereinen

Dieser Fusion ist ein Prozess vorangegangen, der immer mehr gemeinsame Aktivitäten beinhaltete. Vereinsmeisterschaften wurden beispielsweise zusammen ausgetragen. „Wir hatten immer große Schnittmengen“, erzählt Ulf Priewe. So habe es unter anderem Gruppen gegeben, in denen „wir zwischenzeitlich mal behinderte Kinder hatten“. Zudem bestanden beim 1. Weseler SV früher auch zertifizierte Gesundheitskurse, deren Teilnahme durch die Krankenkasse gedeckt waren. „Die können wir jetzt zusammen aufbauen, das Loch haben wir auch gestopft“, erläutert der 54-Jährige.

Deshalb ergeben sich für beide Seiten nur positive Aspekte dieser Fusion. Die Mitgliederzahl des jetzt größeren Vereins klettert auf rund 620. „Finanziell sind wir ja immer knapp“, räumt Priewe freimütig ein. Das „bisschen Vereinsvermögen“ (Ulf Priewe) der VSG Wesel bekommt der 1. Weseler Schwimmverein zu zwei Dritteln, ein Drittel erhält der Weseler TV, zu dem einige Mitglieder der VSG Wesel nun gewechselt sind.