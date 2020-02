In der Liga und in Turnieren über 2300 Partien gespielt

Olaf Arndt wurde 1964 in Gelsenkirchen-Horst geboren und ist bereits seit seinem 13. Lebensjahr Mitglied beim SV Horst 31. Hier ist er Spielleiter und seit Kurzem auch wieder für die erste Mannschaft in der Verbandsliga aktiv. Inzwischen hat der 55-Jährige in der Liga und seinen über 250 Turnieren mehr als 2300 Partien bestritten.

Nach seinem zweiten Platz bei der Amateureinzelweltmeisterschaft ehrte ihn Oberbürgermeister Frank Baranowski im vergangenen Jahr mit der goldenen Stadtsportmünze.