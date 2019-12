Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das mögliche Bruder-Duell: Zissel gegen Zissel

Das Duell des BSV Buer-Bülse gegen den SV Wieckenberg birgt nicht nur wegen des Wiedersehens mit dem ehemaligen Bülser und Neu-Wieckenberger Robin Zissel eine besondere Brisanz.

Dessen Bruder Jan schießt nämlich weiterhin für den BSV, kam bislang aber nur zweimal in der ersten Mannschaft zum Einsatz. Trainer Frank Pawelke hat ihn jedoch in den Kader für das kommende Wochenende berufen. Ob Jan Zissel dann auch tatsächlich schießt und es so zum Bruder-Duell kommt, werde der Coach allerdings erst später entscheiden.