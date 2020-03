Im Amateurfußball ruht der Spielbetrieb vorerst bis zum 19. April einschließlich, in Gelsenkirchen wie im kompletten Land. Dass es danach sofort weitergehen wird, daran glaubt derzeit wohl niemand. Die Sportanlagen sind gesperrt, kollektive Trainingsmöglichkeiten gibt es in Zeiten des grassierenden Coronavirus nirgends. Die Vereine, die unter dieser Situation zu leiden haben, zeigen aber volles Verständnis.

„Wir setzen das um, was von der Bundes- und der Landesregierung und auf kommunaler Ebene vorgegeben wird“, sagt beispielsweise Tim Engler, der Trainer von Beckhausen 05. „Es gibt Wichtigeres, als Zweiter, Dritter oder Vierter in der Kreisliga A zu werden.“

Der SC Schaffrath muss auf seine Kosten achten

So ähnlich sieht das auch sein Trainer-Kollege Andreas Pick vom ebenfalls in der Kreisliga A spielenden SC Schaffrath. „Die Gesundheit ist absolut vorrangig“, betont er. „Das ist unser höchstes Gut.“ Er macht sich aber auch Gedanken um seinen Verein, der mit dem Hartplatz an der Gecksheide finanziell sowieso nicht auf Rosen gebettet ist.

„Es fallen Einnahmen weg, und die laufenden Kosten bleiben trotzdem“, schildert er. „Wir versuchen, diese Kosten mit dem Einverständnis aller Beteiligten einzufrieren, damit der Verein nicht komplett in die Knie geht.“ Andreas Pick hat seinen Spielern freigestellt, sich selbst fit zu halten.

Pick: „Ein gemeinsames Treffen wir es nicht geben“

„Ich würde mir wünschen“, so hat er es in die WhatsApp-Gruppe der Mannschaft gestellt, „ihr habt die Einstellung zu eigener Fitness und Gesundheit, aber ich werde niemandem vorschreiben, Sport zu treiben.“ Und weiter betont er: „Ein gemeinsames Treffen wird es unter meiner Regie nicht geben.“ Diese Verantwortung möchte er in diesen Zeiten als Trainer nicht tragen.

An die Eigenverantwortlichkeit seiner Mitspieler appelliert auch Spielertrainer Christian Keiser vom FC Horst 59, ebenfalls Kreisliga A. „Es wäre wünschenswert, wenn die Jungs ab und zu joggen würden“, sagt er. „Dann würden sie nicht bei null anfangen, wenn es denn irgendwann weitergehen sollte. Außerdem ist das gut, um muskulären Verletzungen vorzubeugen.“ Die jetzige Phase empfindet er als Amateurfußballer als hart und trist.

„Ohne das Training fehlt der Ausgleich nach der Arbeit“, räumt er ein. „Aber da müssen wir jetzt alle durch. Die Hauptsache ist die Gesundheit.“

Auf den Verband wartet eine mehr als schwierige Entscheidung

Wann auch immer es weitergeht, weiß natürlich auch er nicht. Aber er ist froh, nicht in der Haut derjenigen zu stecken, die eine Entscheidung treffen müssen, falls die Saison abgebrochen werden sollte. „Allen kann man es dann sowieso nicht recht machen“, sagt Christian Keiser.

Tim Engler hat seinen Beckhausenern ebenfalls individuelle Laufeinheiten empfohlen. „Bis zum 19. April ist die Mannschaft zunächst einmal freigestellt“, sagt er. „Ansonsten warten wir ab und harren der Dinge, die da kommen werden. Ich weiß nicht, ob jemand ernsthaft glaubt, dass wir nach dem 19. April wieder elf gegen elf Fußball spielen werden. Es ist in der momentanen Situation aus meiner Sicht auch gar nicht so wichtig, ob man sonntags ein Spiel gewinnt oder nicht.“