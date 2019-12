Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

2003 bis 2007 auf Schalke

Sebastian Boenisch (32) absolvierte insgesamt 124 Bundesligaspiele für Schalke 04 (bis 2007), Werder Bremen (bis 2012) und Bayer Leverkusen (bis 2016).



Der in Polen geborene Verteidiger spielte in der Jugend unter anderem für Rot-Weiß Oberhausen und Borussia Velbert, ehe er 2003 in die Schalker Nachwuchsabteilung kam.