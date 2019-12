Zweimal hat’s in Hilbeck gepasst: Murat Berberoglu traf zum Horster 1:0 und 2:1-Endstand.

Fußball-Landesliga 2:1 in Hilbeck – Murat Berberoglu trifft zweimal für Horst

Werl. Berberoglu löst die Aufgabe Hilbeck für Horst 08 fast im Alleingang. „Er präsentiert sich in überragender Verfassung“, sagt Trainer Grembowietz.

Wie gut für den SV Horst 08, dass er Murat Berberoglu hat. Der Mittelfeldspieler erzielte beide Treffer zum wichtigen 2:1-Auswärtssieg beim SV Hilbeck und baute seine Führung in der Torschützenliste der Fußball-Landesliga weiter aus. Er hat jetzt zwölf Treffer auf seinem Konto. „Nicht schlecht für einen Spieler seiner Position“, lobte Trainer Jens Grembowietz. „Murat Berberoglu präsentiert sich in dieser Saison in überragender Verfassung.“