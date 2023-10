Zweite Niederlage: NHC kann Ausfälle nicht kompensieren

Niederberg. Zwei wichtige Spieler fehlten dem Niederbergischen HC in Essen – am Ende stand eine knappe Niederlage. Auch, wegen eines Wechselfehlers.

Die ersten Herren des Niederbergischen HC mussten sich beim SC Phönix Essen erst zum zweiten Mal in dieser Bezirksoberliga-Saison geschlagen geben.

NHC-Coach Mettler fehlten wichtige Stammspieler und auch das verbliebene Personal war nicht vollständig fit. Dementsprechend fanden die Niederberger in Essen nicht zu ihrem Rhythmus und verloren letztendlich knapp mit 28:29 (13:15) gegen einen körperlich starken Gegner.

Bekannte Probleme für den Niederbergischen HC

Der NHC ging in Essen, in Anbetracht der Tabellensituation, als Favorit in die Partie – vor dem Spiel trennten die beiden Teams sechs Punkte. Doch den Niederbergern fehlten mit Lars Teubner und Matthias Boll zwei wichtige Säulen und auch im aktiven Kader fanden sich einige Spieler, die gesundheitlich nicht bei 100 Prozent waren. Dementsprechend gestaltete sich der Spielbeginn ähnlich wie in der Vorwoche.

Gegen einen körperlich starken Gegner taten sich die Gäste aus Niederberg vor allem offensiv schwer. Zahlreiche Würfe landeten im stabilen Block der Essener oder neben dem Tor. Hinzu kamen technische Fehler, wodurch kein Rhythmus sowie Spielfluss im Aufbauspiel entstehen konnten. Die Hausherren traten ihrerseits auf das Gaspedal und nutzten die Ballgewinne, um schnelle Gegenangriffe zu fahren. Zur Halbzeitpause lautete der Spielstand 15:13.

Knappe Niederlage am Ende verdient

Auch nach dem Seitenwechsel machte der NHC zunächst eine unglückliche Figur. Wegen eines Wechselfehlers und der daraus resultierenden Zeitstrafe spielte das Mettler-Team in Unterzahl und geriet weiter ins Hintertreffen. In der Folge bewiesen die Niederberger aber Moral und kämpften sich ins Spiel zurück.

In der Defensive agierte der NHC nun konzentrierter und hatte auch im Abschluss mehr Glück. Dies brachte die Niederberger in Schlagdistanz, doch in wichtigen Momenten verpasste es der Favorit, die Begegnung auszugleichen und an den Essenern vorbeizuziehen. In der Schlussminute bot sich den Gästen eine Chance zum Ausgleich, welche jedoch ungenutzt blieb. Somit unterlag die erste Herrenmannschaft des Niederbergischen HC dem SC Phönix Essen knapp mit 28:29.

Für den kommenden Spieltag hat sich das Team von Trainer Bernd Mettler bereits eine deutlich bessere Leistung auf die Fahne geschrieben. Die Niederberger werden dann SuS Essen-Haarzopf im Nevigeser Waldschlösschen empfangen.

So haben sie gespielt

SC Phönix Essen – Niederbergischer HC 29:28 (15:13)

NHC: Zündorf – Pfeifer (3), A. Lenz, Zantes (2), Hennenberg, Teunissen (5), Kopras (6), Felchner (2), Illesy (3), C. Lenz (1), Albers, Berger (6), Barning.

