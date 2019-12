Velbert/Hattingen. Der ZRFV lädt am 3. Advent zum Weihnachtsschaureiten ein – zum traditioneller Tanz der Pferde unterm Tannenbaum im Nierenhof.

ZRFV erwartet die Rückkehr der Jedi-Ritter zum Advent

Wenn die dritte Kerze brennt, kündigt sich die Rückkehr der Jedi-Ritter an. Sie greifen hoch zu Ross in der Halle am Balkhauser Hof an. Denn hier inszeniert der ZRFV Hattingen am kommenden Sonntag wieder sein traditionelles Weihnachts-Schaureiten. Seit fast drei Jahrzehnten gibt es in der großen Turnierhalle die festliche Show für die ganze pferdesportbegeisterte Familie. Ab 16 Uhr beginnt dann am dritten Advent wieder das aufwendig und liebevoll gestaltetet Programm des Vereins vom Nierenhof.

Schaubilder erzählen Geschichten von Pferden und Reitern Da, wo sonst bei den alljährlichen Dressur- und Spring-Turnieren um Punkte und Siegesschleifen gestritten und geritten wird, zeigen die Reitsportasse nicht nur ihre leistungssportliche, sondern auch ihre schauspielerische Seite. Die Vereinsmitglieder haben sich wieder zahlreiche Nummern und Schaubilder ausgedacht, um die Geschichten von kleinen und großen Pferden und Reitern zu erzählen. „Schwungvoll und mit großem Elan wird in sieben unterschiedlichen Schaubildern ein nicht alltäglicher Bilderbogen rund ums Pferd präsentiert“, verspricht der langjährige Turnier- und Hallensprecher Ekkehard Jandke. Auch Lokalmatadorin Andrea Timpe tritt auf, sie wird ihren erfolgreichen Oldenburger Wallach „Friesen Ball“ vorstellen Foto: Jandke Die Spannung hat der ZRFV mit klang- und geheimnisvollen Namen erhöht. So erleben die Zuschauer „Sechserpack“, „The Elastic Four“ oder jene Jedi Ritter, die der Kinofan mit den Krieg-der Sterne-Filmen verbindet. Einstudiert wurde das anspruchsvolle und abwechslungsreiche Programm unter der Regie von Nadine Mieves, Carina Rüth, Heike Tempel und von Andrea Andrea Timpe, der nationalen Top-Reiterin und Dressur-Spezialistin. Weihnachtsengel beschließendas bunte Programm Die Lokalmatadorin wird in einer Grand- Prix-Kür den Oldenburger Wallach „Friesen Ball“ vorstellen, der sich dieses Jahr äußerst erfolgreich unter der Nierenhofer Reiterin in schweren Dressurprüfungen präsentiert hat. Im Anschluss an die Vorführungen werden die Weihnachtsengel in die Reithalle zu allen Kindern kommen und Sicherheit auch für jedes eine Kleinigkeit zum Naschen dabei haben. Die Mitglieder des Vereins verwöhnen die Zuschauer zudem mit allerlei Köstlichkeiten von Glühwein bis zur Bratwurst – dabei bekommen sie viel Arbeit. Die beheizte Halle im Nierenhof ist alljährlich am dritten Advent bestens besucht.