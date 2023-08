Warum NBV-Spielerin Lauren Wagenaar nun endlich am Ziel ist

Velbert. Nachdem die Velberterin schon mal Vizemeisterin war, sicherte sie sich nun bei den Seniorenmeisterschaften bei den Damen 30 ihren ersten Titel.

Ihren ersten Deutschen Meistertitel hat die Netzballerin Lauren Wagenaar eingefahren. Am vergangenen Wochenende setzte sich die 32-jährige bei den Nationalen Deutschen Meisterschaften der Damen 30 im hessischen Worms erfolgreich im Finale durch.

Zuvor zog Wagenaar problemlos mit einem 6:2, 6:2 Sieg gegen Sofia Raevskaia von den SV Berliner Bären ins Halbfinale ein. Hier schlug sie Julia Sauer vom TC Klein-Krotzenburg mit dem gleichen Ergebnis. Im Finale standen sich dann mit Lauren Wagenaar und Mareike Köhler vom STG Geroksruhe die beiden topgesetzten Spielerinnen des Turniers gegenüber.

Im Finale lieferte Wagenaar ein hochklassiges Match

Bei sehr windigen, teils stürmischen Wetterbedingungen lieferten sich die beiden Finalistinnen dennoch ein hochklassiges Match. Im ersten Satz behielt Wagenaar mit 7:5 knapp die Oberhand. Im zweiten Satz ging es bei 6:6 in den Tie Break. Auch hier hatte die Netzballerin die Nase vorn, holte sich den Satz und damit ihren ersten deutschen Meistertitel. „Ich freue mich riesig über den Titel. Vor zwei Jahren war ich schon mal nah dran und war Deutsche Vizemeisterin, dieses Jahr hat es dann so richtig geklappt“, erzählt Wagenaar glücklich.

Bereits in den Wochen zuvor hatte Wagenaar einen sehr guten Lauf: Vor zwei Wochen verteidigte Wagenaar ihren Titel bei dem Masters Turnier der Seniorinnen in Barcelona. Anfang Juli hatte sie sich den zweiten Platz bei den German Masters Open vom TVN beim Etuf Essen gesichert.

Durch ihre Turniererfolge sammelte Wagenaar wieder jede Menge Punkte für die ITF-Weltrangliste der Damen 30. Hier belegt sie aktuell Rang drei.

Seit frühester Kindheit beim NBV

Seit ihrer frühesten Kindheit spielt Lauren Wagenaar für den Netzballverein Velbert. In der Tennisschule von Cheftrainer Mark Joachim fühlt sie sich bestens aufgehoben. „Ein besseres Trainer-Team als im NBV findet man in ganz Deutschland nicht“, lobt sie. Neben dem Chefcoach und vielfachen Deutschen Meister Mark Joachim gehören unter anderem auch Tennis-Legende Karsten Braasch und Bundesligaspieler Tom Schönenberg zum Trainerstab.

In der Sommersaison schlug Wagenaar im 125. Jubiläumsjahr des Netzballvereins in der Regionalligamannschaft auf, in der Wintersaison geht sie mit ihrem Team in der höchsten möglichen Klasse in der Halle an den Start, der Niederrheinliga.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt’s hier: Velbert Heiligenhaus

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus