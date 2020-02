VSG-Athletin Stina Goldau freut sich über Gold und Silber

Die Regionalmeisterschaften in der Halle waren eine willkommene Abwechslung für das Wintertraining der Leichtathleten der Velberter SG. Während viele andere Vereine im Winter in die Düsseldorfer Leichtathletikhalle ausweichen, trainiert die VSG bei Wind und Wetter draußen auf dem Sportplatz. Und gerade deshalb freuten sich Athleten und Trainer über viele gute Leistungen und zahlreiche vordere Platzierungen bei den Regional-Hallenmeisterschaften der Altersklassen U16, U20 und bei den Männer und Frauen.

Erfolgreichste Athletin war Siebenkämpferin Stina Goldau, die nach langer Wettkampfpause wieder in den Start ging. Mit 1,60 Metern im Hochsprung sicherte sie sich souverän den Regionalmeistertitel in der Frauenklasse. Über die 60-Meter-Hürden errang sie in 9,99 Sekunden – trotz schwachen Starts – den Vizemeistertitel und im Weitsprung blieb sie mit 4,97 Metern (Platz vier) nur knapp unter der Fünf-Meter-Marke.

Franke und Lange überzeugen in der Altersklasse U20

Auch die beiden U20-Siebenkämpferinnen Neele Franke und Nadine Lange überzeugten in der Frauenklasse. Franke verbesserte ihre alte Bestmarke über 60 Meter auf 8,46 Sekunden und qualifizierte sich für den B-Endlauf. Im Weitsprung kam sie mit 4,55 Metern auf Platz acht. Nadine Lange zeigte in 10,42 Sekunden über die 60-Meter-Hürden ebenfalls eine starke Leistung. Zusammen mit Fanny Pettau liefen die Sprinterinnen über 4 x 200 Meter auf Platz drei.

Bei den Meisterschaften der Jugendlichen U20 gelang Antonia Dörmann im Weitsprung mit 4,70m ein richtig weiter Satz, mit dem sie auf Platz fünf landete. Kathrin Laukert belegte mit 4,58 Metern Platz sieben. Nadine Lange kam mit 4,54 Metern auf Rang acht. Laukert erzielte zudem mit 8,55 Sekunden über 60 Meter eine neue Bestleitung und qualifizierte sich für den Endlauf. Lara Cardenäo war in der Altersklasse U16 erfolgreich am Start. Über 60-Metern-Hürden ersprintete sie sich in 10,92 Sekunden den siebten Platz. Mit 8,95 Sekunden über 60 Metern qualifizierte sie sich zudem in einer großen Konkurrenz für den C-Endlauf.

Erster Wechsel geht schief

Bei den männlichen Startern überzeugte Cedric Mieden in der Männerklasse. Er verbesserte sowohl über 60 Meter als auch über 200 Meter seine persönlichen Bestleistungen auf 7,74 Sekunden und 24,24 Sekunden. Über die 200 Meter schrammte er mit Platz neun knapp an einer Urkunde vorbei.

Zusammen mit seinen Staffelkollegen Clemens Werner, Silas Soschinski und Johannes von Rath (alle noch U20) ging er auch über 4 x 200m an den Start. Der erste Wechsel misslang allerdings, weil die Wechselmarke überlaufen wurde. Insgesamt war das Trainerteam mit Stefan Lange, Tobias Wende, Tobias Cardenäo und Uli Weise mit seinen Athleten sehr zufrieden.