Volleyball: Velberter SG gewinnt den Krimi und erste Punkte

Die Velberter SG hat die ersten Zähler in der Volleyball-Bezirksliga eingefahren.

Wuppertal. In der Bezirksliga hat die Velberter SG die ersten zwei Zähler eingefahren. Das Spiel gegen den ASV Wuppertal hätte kaum spannender laufen können.

Am zweiten Spieltag der Bezirksliga sammelten die Volleyballerinnen der Velberter SG die ersten beiden Punkte. Nachdem die Auftaktpartie gegen den Werdener TB in der vergangenen Woche noch mit 1:3 verloren ging, zeigte sich die Mannschaft gegen den ASV Wuppertal stark.

Der erste Satz wurde mit 25:16 gewonnen, der zweite mit 25:22. Doch dann kamen die Wuppertalerinnen besser ins Spiel, entschieden Satz drei (25:22) und Satz vier (26:24) für sich.

Velberter SG gibt am 14. November die Heimpremiere

Einen Punkt hatten somit beide Teams schon sicher, im fünften Satz ging es noch um den zweiten Zähler. Der ging dank eines 15:12 an die VSG. Weiter geht es erst am 14. November. Dann geben die Velberterinnen ihre Heimpremiere in dieser Saison gegen die SG W.MTV Solingen (13 Uhr) und gegen die Solingen Volleys II (14.15 Uhr).

