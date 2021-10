Velberter JC: Marie König und Melanie Collas ohne Medaillen

Frankfurt an der Oder. Melanie Collas und Marie König vertraten den Velberter Judoclub bei der Deutschen Judo-Meisterschaft der Frauen U21. Medaillen waren nicht drin.

Bei den Deutschen Judo-Einzelmeisterschaften der Frauen und Männer U21 in Frankfurt an der Oder kamen die Velberter Judoka nicht in Medaillennähe.

Marie König, vor zwei Jahren Gewinnerin der Bronzemedaille, trat in der Klasse bis 63 kg an. Dies war eine der am besten besetzten Gewichtsklassen. Nach einem Sieg musste König eine Niederlage einstecken und durfte in der Trostrunde nochmals antreten. Dort gewann sie noch zwei Kämpfe, unterlag aber gegen Lilly Büssemeyer vom JC Bottrop und belegte Rang neun.

Damit war die Velberterin nicht zufrieden. „Marie findet zur Zeit einfach nicht zu ihrem Judo“, so VJC-Trainer Swen Colas. Tun kann das Velberter Trainerteam um Collas und Michel Schmitt nichts daran denn Marie König trainiert ausschließlich am Olympiastützpunkt in Köln da sie aufgrund ihres Medizinstudiums in Köln wohnt.

Velberter JC: Melanie Collas sammelt wertvolle Erfahrungen

In der Klasse bis 78 kg trat Melanie Collas an. Als jüngster U21-Jahrgang war sie zum Erfahrung sammeln in Frankfurt. So unterlag sie im ersten Kampf deutlich. In der Trostrunde stand der nächste Kampf lange unentschieden, bevor Collas in einen Konter lief und so auch im zweiten Kampf unterlag. Man konnte sehen, dass die Athleten und Athletinnen die Folgen der Pandemie durchaus unterschiedlich weggesteckt haben. Einige liefen nahezu in Bestform auf, andere waren nicht wieder zu erkennen.

Während sich König auf die Meisterschaften der Frauen in 2022 vorbereiten muss, finden im November noch Turniere für die U20 und die U17 statt. Hier können Collas und auch die VJC-Nachwuchshoffnung Anna Buitenhuis nochmal auf die Wettkampfmatte.

Velberter JC richtet Judo-Verbandsliga-Turnier aus

Die Judo-Verbandsliga Nordrhein findet in der Form eines Turnieres statt, welches der Velberter JC am 6. November, ab 15 Uhr ausrichtet. Neben dem VJC werden auch der Post SV Düsseldorf II, der ESV Olympia Köln, der JC Bushido Köln und die Viktoria Mülheim antreten.

Für viele Teams wird es nach langer Pause der erste Wettkampf sein. Dementsprechend groß, sind die Fragezeichen bezüglich der Leistungsfähigkeit der Teams. Die Velberter fühlen sich gut vorbereitet und wollen mindestens zwei der vier Kämpfe für sich entscheiden. Der VJC wird seine neuen Rückenschilder präsentieren. Es wurde auf ein aktives Sponsoring verzichtet und stattdessen wird auf den gemeinnützigen Verein Hoffnungsbaum hingewiesen.

Im Vorfeld des Turniertages veranstaltet der VJC eine Vereinsmeisterschaft für Kinder und Jugendliche.

