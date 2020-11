31 geschossene Tore und 16 Punkte in sieben Partien sind eine Bilanz, auf die der TSV Neviges stolz sein kann. Immerhin ist der Verein gerade erst wieder in der Kreisliga B angekommen. Dabei soll es aber genauso wenig bleiben, wie beim Klubnamen wie Vorstandsmitglied Ali Güneri im Interview verrät.

Ali Güneri, beim TSV Neviges läuft es bisher sehr gut. Nach sieben Spielen liegt das Team in der Kreisliga B auf Rang zwei. Woran liegt das?

Die Stärke unserer ersten Mannschaft ist die Folge eines anstrengenden Trainings vor Beginn der Saison. Zusätzlich besteht eine gute Chemie untereinander, welche für Spaß sorgt, die Spieler aber auch anspornt, den eigenen Kameraden zu übertreffen. Zudem ist der Erfolg der ersten Mannschaft auch dem Trainerstab zu verdanken, der sich stets bemüht, die Mannschaft fitzuhalten.

Was sind die Ziele für die weitere Saison?

Natürlich der Aufstieg aller Mannschaften in die nächsthöhere Liga. Mit der Bildung unserer Bambinis möchten wir zudem einen Fokus auf die Jugend setzen. Wir planen jeweils eine C-, eine B- und eine A-Jugend. Zudem ist unsere größte Herausforderung ist, dass die Arena Am Waldschlösschen für jedermann aber auch für jede Frau ein Zuhause bieten soll. Wir werden hart arbeiten, um dieses Ziel zu erreichen.

Vergangene Saison wurde die offiziell erste Mannschaft in der Kreisliga C Fünfter. Die zweite Mannschaft landete in einer anderen Gruppe auf rang vier und die vierte Mannschaft ist als Tabellenerster aufgestiegen. Welche Truppe spielt denn nun eigentlich in der Kreisliga B?

Die erste Mannschaft ist das Team, das aufgestiegen ist. Die erste Mannschaft aus dem vergangenen Jahr ist durch die Pandemie und auch durch das Unwetter im März nicht aufgestiegen. Am Ende fehlte lediglich ein Punkt.

In dieser Saison hat Liwaa Adnan Mohammed, der von Grün-Weiß Wuppertal gekommen ist, bereits elf Tore in sieben Partien geschossen. Was zeichnet ihn aus?

Liwaa ist strebsam und unermüdlich. Ihn zeichnet sein Engagement und Fleiß aus. Er bringt gerne eigene Ideen mit zum Training und hilft in den anderen Mannschaften aus, wenn er kann. Darüber hinaus bringt er Erfahrung aus der Bezirksliga wie auch der Kreisliga A mit. Er ist in jeder Hinsicht eine Bereicherung für unseren Verein.

In den sozialen Medien tritt der Verein nicht als TSV Neviges sondern als Engizek Velbert auf. Was steckt dahinter?

Unser Verein ist offiziell noch der TSV Neviges. Wir haben aber einen Antrag auf Namensänderung gestellt. Künftig soll der Verein TSV Engizek heißen, deshalb treten wir unter diesem Namen schon in den sozialen Netzwerken und er steht auch schon auf den Trikots, Engizek ist der Name eines Berges im Osten der Türkei. Es gab in den 90er Jahren schon einmal kurze Zeit einen Verein unter dem Namen. Mit einem neuen Namen möchten wir ein neues Kapitel aufschlagen, in dem wir uns bemühen werden, unsere Ziele zu erreichen.

