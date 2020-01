Velberter Box Club muss in Schwerin Lehrgeld zahlen

Dass es eine schwierige Aufgabe beim amtierenden Deutschen Meister Traktor Schwerin werden würde, das war allen Beteiligten vor der Begegnung bewusst. Dass es am Ende aber doch so deutlich werden würde, ist schon eine Enttäuschung für die Sportler des Velberter Box Clubs. Mit 8:13 unterlagen sie in der 1. Box-Bundesliga den Schweriner Gastgebern, die in heimischer Halle von rund 1100 Zuschauern angefeuert wurden. Der Klassenerhalt rückt die Velberter BC damit in weite Ferne.

„Die junge VBC-Staffel wurde unter Wert nach packenden Fights auf Augenhöhe geschlagen“, so Hubert Wildschütz, Ringsprecher des VBC. Pech hatte das von Peter Staack, dem zweimaligen DDR-Boxmeister, trainierte Velberter Team schon vor der Abfahrt: Leichtgewichtler Morad Möllenbeck und Mittelgewichtler Khaled el Jarbi meldeten sich mit einer Magen-Darm-Erkrankung kampfunfähig.

Ersatzmann Anas el Abid verliert knapp

Für das Mittelgewicht bot sich Anas el Abid als guter Ersatzmann an, konnte aber eine knappe 1:2 Niederlage gegen Vladislav Hitlin nicht verhindern. Für Möllenbeck gab es in der 60-Kilo-Klasse keine Vertretung, die Zähler gingen an den BC Traktor und Arian Cekikaj.

Im Weltergewicht gab’s eine äußerst umstrittene Entscheidung: „Chris-Marco Eloundou vom VBC gewann alle drei Runden gegen Bahir Zazai. Das Kampfgericht wertete den Kampf anders - zwei Punktrichter sahen den Gastgeber vorne und es gab ein 2:1 für Schwerin“, so Windschütz. Selbst die Traktor-Fangemeinde habe protestierte und der Schweriner Cheftrainer Sebastian Zbik, früher Weltklasse im Profiring, habe sich bei den Velbertern entschuldigt.

Ben Elis holt den einzigen Velberter Sieg

Im Halbschwergewicht gab es den einzigen Punktsieg für Velbert. Ben Ehis gewann 2:1 gegen Jewgeni Bitjakow. In der 57 Kg-Klasse boxte zum ersten Mal der Südamerika-Meister aus Peru, Marco Lopez für die Velberter, bot eine Klasseleistung auf Augenhöhe gegen Alin Rahimic, kassierte dennoch eine 0:3-Niederlage.

Einen Superkampf des Deutschen Meisters Mert Caliskan sahen die Zuschauer laut Ringsprecher Wildschütz im Halbweltergewicht. Der Velberter bekam es dort mit David Gkevorgkian zu tun. Die beiden kennen sich von der Deutschen Meisterschaft U19. Die Punkte blieben aber auch in diesem Duell in Schwerin. Gkevorgkian fuhr einen 3:0-Punktsieg ein.

Auch im Schwergewicht (Nikita Kostic) und Super-Schwergewicht (Arican Maleklo) gab Velbert die Punkte ab. „Die Klatsche von 8:13 war zumindest in der Höhe äußerst umstritten. Restlos sauer waren Präsident Michael Balka, sein Vorstandskollege Christian Bieselt und Cheftrainer Peter Staack“, berichtet Wildschütz.

Durch den Kantersieg rückt Traktor Schwerin auf Tabellenplatz eins vor. Der VBC hofft, am nächsten Samstag, 19 Uhr in der Birther Sporthalle gegen das Boxteam Hessen den ersten Sieg einzufahren, um das Tabellenende zu verlassen.