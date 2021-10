Velberter BC: Leistungsschau der Talente beim NRW-Cup

Im August wurden in Birth die Deutschen U 19-Meisterschaften ausgetragen, Szene in der Kategorie Halbwelter bis 63,5 kg, allerdings fast ohne Zuschauer und ohne heimische Asse. Am Wochenende können im Birther Box-Palast wieder Fans und VBC-Boxer für Stimmung sorgen.

Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services