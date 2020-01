Velberter BC baut auf die Birther Atmosphäre

Letzter Heimkampf der Hauptrunde in der Box-Bundesliga, letzte Chance für den Velberter BC, vielleicht doch noch die Finalrunde zu erreichen. Am Samstag um 19 Uhr empfängt die VBC-Staffel im Birther Sportpalast das Box-Team Hessen.

Sieben Teams sind in der reformierten Bundesliga gemeldet, dabei kämpft zunächst jeder gegen jeden (dreimal daheim, dreimal auswärts). Danach ist die Saison für die Teams auf den Tabellenplätzen 5 bis 7 vorbei, die besten vier machen weiter. Sie bestreiten eine Finalrunde mit Halbfinale und Finale (beide mit Hin- und Rückkampf) um die Deutsche Meisterschaft.

Noch zwei Kämpfe stehen aus: Gegen Hessen und Hamm

Wollen die Velberter noch unter die besten vier vorstoßen, müssen sie sich kräftig anstrengen. Denn derzeit nehmen sie den siebten Platz ein. Um den Rückstand noch aufzuholen, helfen nur Siege am Samstag gegen die Hessen und am letzten Kampftag am 15. Februar beim starken MBR Hamm.

Allerdings: Einen Sieg haben die Velberter in ihren ersten vier Kämpfen noch nicht geholt. Daheim schafften sie bislang zwei Unentschieden, auswärts setzte es zwei Niederlagen, jüngst das deutliche 8:13 beim BC Traktor Schwerin.

Eine Niederlage beim amtierenden Deutschen Meister ist dabei sicherlich kein Beinbruch, jedoch fühlten sich die Velberter hier etwas unter Wert geschlagen.

Chris-Marco Eloundou (re.) könnte im Weltergewicht auf den Deutschen U 19-Meister Frank Kilp treffen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Einerseits hatten sie eh Pech, da zwei starke Kämpfer, Morad Möllenbeck und Klaed el Jarbi, kurzfristig wegen Erkrankung ausgefallen waren. Andererseits waren sie nicht mit allen Entscheidungen des Kampfgerichts einverstanden, bei mindestens zwei Siegen für Schwerin hatte das VBC-Lager die Velberter vorne gesehen.

Marco Eloundo als großer Pechvogel

Besonders verärgert zeigte sich VBC-Trainer Peter Staack über das Urteil gegen Marco Eloundo. Der Kämpfer der 69-kg-Klasse ist in dieser Saison der große Pechvogel, bereits im Heimkampf gegen Straubing hatte er trotz starker Leistung eine Niederlage hinnehmen müssen, die in Birth kaum einer verstand.

Am Samstag könnte Eloundo auf einen in Velbert gut bekannten Kontrahenten treffen: Die Hessen haben nämlich Weltergewichtler Frank Kilp im Aufgebot, er hatte bei der vom VBC ausgerichteten Deutschen Meisterschaft in Birth den U 19-Titel gewonnen.

Ein weiteres As können die Hessen am Samstag allerdings nicht ausspielen: Vize-Europameister Artur Mamberger ging beim Kampf in Straubing K.o. und ist bis Ende Februar gesperrt.

Das Box-Team Hessen steht derzeit mit 4:4 Zählern auf Platz vier der Tabelle, ist also für die Velberter (2:6 Punkte) gewissermaßen in Greifweite. Dennoch dürfte das Team, das seine Kämpfe in Marburg an der Lahn austrägt, nur schwer zu knacken sein.Doch die Velberter haben bei ihren voran gegangenen Heimkämpfen bewiesen, dass sie sich vor keinem Gegner verstecken müssen. Zuletzt hatten sie in Birth ein Remis gegen den BC Straubing geholt – die Bayern stehen derzeit gemeinsam mit Traktor Schwerin (beide 5:1) Punkte ganz oben in der Bundesliga-Tabelle.

Auf zwei Faktoren setzen die VBC-Verantwortlichen am Samstag. Zum einen auf ihre bestmögliche Besetzung: „Ich hoffe, dass unsere Erkrankten wieder fit sind“, sagt Trainer Peter Staack. Zum anderen auf den Heimvorteil. „Das temperamentvolle Publikum in Velbert will das VBC-Team zum Sieg anfeuern“, weiß Ringsprecher Hubert Wildschütz.

Tatsächlich kann die spezielle Atmosphäre die Kämpfer beflügeln. Die Stimmung bei den ersten beiden Bundesliga-Heimkämpfen war kaum zu übertreffen. Deshalb steigt auch der Kampf am Samstag gegen die Hessen wiederum nicht in der großen Halle, sondern im engen Keller des Birther Boxpalastes.