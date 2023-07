Velbert: SSVg und TVD sorgen für viele sehenswerte Szenen

Velbert. SSVg Velbert führt gegen TVD Velbert schnell mit 2:0, dennoch entwickelt sich eine unterhaltsame Partie. Darum waren beide Trainer zufrieden.

355 Zuschauer wollten das ortsinterne Testspiel in der IMS-Arena zwischen der SSVg Velbert und TVD Velbert sehen, das mit sechs Toren und einigen sehenswerten Szenen weitere Höhepunkte bot und an dessen Ende sich der Regionalliga-Aufsteiger mit 4:2 gegen den Oberligisten durchsetzte.

Es gab zwar nur einen Sieger, trotzdem hinterließ die Partie zwei zufriedene Trainer. „Die SSVg hat verdient gewonnen, darüber muss man sicherlich nicht diskutieren. Ihre Tempo-Vorstöße konnten wir nicht immer wegverteidigen, aber ich kann mich gut damit identifizieren, wie sich die Jungs über weite Strecken gegen einen klassenhöheren Gegner präsentiert haben. Die zweite Halbzeit war das Beste, was wir bisher abgeliefert haben in der Vorbereitung“, resümierte TVD-Trainer Jens Grembowietz.

„Wir haben viele Sachen gut gemacht und ich denke, dass man den Klassenunterschied schon erkennen konnte. Wichtig ist, dass die Automatismen funktionieren, da sind wir jetzt wieder etwas weiter. Der Sieg und jedes Tor sind dann auch wichtig für das Selbstvertrauen“, sagt SSVg-Trainer Dimitrios Pappas.

In der Anfangsphase sah es zunächst nach einem Debakel für die Dalbecksbäumer aus, die nach fünf Minuten schon mit 0:2 zurücklagen. Die Platzherren pressten hoch, eroberten schon in der gegnerischen Hälfte viele Bälle, so dass die TVD-Defensive mehrfach nur zur Ecke klären konnte. Eine davon brachte Ismael Remmo scharf vor das Tor, wo Robin Hilgers aus kurzer Distanz zum 1:0 erfolgreich war, weil weder TVD-Torhüter Robin Offhaus noch einer seiner Vorderleute überhaupt reagiert hatten.

Nur drei Minuten später verwandelte Timo Mehlich einen Eckball von der anderen Seite direkt, wobei auch diesmal der ansonsten so zuverlässige Keeper Offhaus keine gute Figur abgab.

TVD Velbert kommt erst nach 20 Minuten gegen SSVf besser ins Spiel

Nach einer sehenswerten Kombination durchs Mittelfeld zog danach Remmo aus 23 Metern ab und hatte Pech, dass er mit seinem Schuss nur den Pfosten traf. Immer wieder fand die SSVg den Weg in die Tiefe, wobei die schnellen Außenspieler Cellou Diallo und Lamin Touray die Gästeabwehr mehrfach vor Probleme stellten. Nach einem Steilpass auf den durchgelaufenen Max Machtemes kam der im Duell mit Offhaus fünf Meter vor dem Tor zu Fall und reklamierte ein Foul, doch der Schiedsrichter schätzte die Szene nicht als regelwidrig ein.

Nach 20 Minuten arbeiteten sich die Dalbecksbäumer etwas besser in die Partie und erzielten nach einer halben Stunde sogar den Anschlusstreffer. Luka Bosnjak kam aus der Distanz zum Abschluss, seinen Schuss konnte SSVg-Torhüter Marcel Lenz zwar abwehren, den Abpraller verwertete aber Justin Sarpong zum 1:2.

Kurz vor der Pause fand Lukas Larsen mit seinem Pass keinen Abnehmer, die SSVg schaltete schnell um und vor der Torauslinie leistete sich Mick Matthes ein unnötiges Foul gegen Touray, so dass der Schiedsrichter auf Elfmeter entschied. Vom Punkt scheiterte zwar Diallo an Offhaus, doch Machtemes reagierte am schnellsten und drückte den nach vorne abgewehrten Ball zum 3:1 über die Linie.

Nach Seitenwechsel wird Velberter Testspiel-Derby ausgeglichener

Nach dem Seitenwechsel war die Partie dann etwas ausgeglichener, beide Teams agierten offensiv und erspielten sich Torchancen. Nach einem klugen Pass von Hilger lief der eingewechselte Micah Cain alleine aufs Tor zu und schob den Ball an Offhaus vorbei zum 4:1 ein.

Für neuen Schwung bei den Dalbecksbäumern sorgten dann die beiden ehemaligen SSVg-Akteure Athanasios Xiros und Axel Glowacki, die mit viel Tempo immer wieder die SSVg-Abwehr forderten. Als Xiros im Mittelfeld mehrere Gegenspieler stehen ließ und auf dem rechten Flügel Glowacki bediente, traf nach dessen Hereingabe Dario Schumacher den Ball aus kurzer Distanz nicht und vergab so diese hochkarätige Möglichkeit.

Den letzten Treffer des Tages erzielte dann Xiros, als er bei seinem Solo zwar mehrfach gestört wurde, aber im Ballbesitz blieb und im Nachsetzen aus fünf Metern den Ball zum 2:4-Endstand eindrückte. „Die beiden Gegentore ärgern mich“, gab Pappas dann auch kurz nach dem Abpfiff zu, denn im zweiten Durchgang verteidigte seine Defensive nicht immer mit allerhöchster Konzentration.

So haben sie gespielt

SSVg Velbert – TVD Velbert 4:2 (3:1).

SSVg: Lenz, Schiebener (70. Grlic), Diallo (46. Cain), Machtemes, Hilger (70. Buzolli), Diallo, Touray, Pazurek (57. Gabriel), Mehlich (46. Sagman), Remmo (57. Sagman), Urban.

TVD: Offhaus, Ko, Korczowski, Brauer, Bosnjak (60. Glowacki), Glavas, Schumacher (80. Struck), Sarpong (80. Güzel), Matthes, Larsen, Nnaji (60. Xiros).

Tore: 1:0 Hilger (2.), 2:0 Mehlich (5.), 2:1 Sarpong (31.), 3:1 Machtemes (44.), 4:1 Cain (55.), 4:2 Xiros (79.)

