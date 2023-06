Tischtennis Unions Drittvertretung will in NRW-Liga oben mitspielen

Velbert. Für die Velberter stehen in der neuen Aufteilung einige weite Auswärtsfahrten an: Lüdinghausen, Hamm, Fröndenberg und Burgsteinfurt.

Für den Bereich des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes wurden nun die neuen Klasseneinteilungen mitgeteilt. Unsere Übersicht nennt die Gruppen mit niederbergischer Beteiligung. Ranghöchstes Team ist SV Union Velbert III in der NRW-Liga. Der letztjährige Zweite trifft mit Mettmann-Sport, TTV Rees-Groin und TuS 08 Rheinberg nur auf drei bekannte Gegner.

Neu dazu kommen drei Aufsteiger aus den Verbandsligen: SV Brackwede II (Gruppe eins), SC Union Lüdinghausen (Gruppe zwei) und TTV Falken Rheinkamp (Gruppe 3). Aus der letztjährigen NRW-Liga, Gruppe eins, wurden nun mit TT-Team Bochum (Dritter), TTC GW Bad Hamm II (Vierter), GSV Fröndenberg (Platz fünf) und TB Burgsteinfurt (zuletzt Sechster) vier Teams den Unionern als Spielpartner zugeteilt. Dazu kommt noch mit TTF Bönen (Siebter) eine Mannschaft, die durch den Sieg in der Relegation den Klassenverbleib sicherte.

Nur noch zwei Zwölfer-Gruppen

Für die Velberter stehen nun mehrere weite Auswärtsfahrten an. Zudem wurden aus zuletzt drei Staffeln mit jeweils zehn Mannschaften nun zwei Zwölfer-Gruppen gebildet. Ohne die Aufstellungen der Konkurrenz zu kennen, geben die Unioner ein ambitioniertes Ziel heraus: das Team soll „oben mitspielen“, zumal es in dieser Gruppe keine Absteiger aus der Oberliga gibt.

In der Jungen-NRW-Liga ist der SV Union Velbert erneut mit zwei U 19-Teams vertreten. Nach Gruppensieg (SVU 1) und Platz vier für die zweite Mannschaft werden erneut Plätze „ganz oben“ angestrebt. Gegenüber dem Vorjahr fehlt mit John Holler (nun im Herrenbereich) nur ein Stammspieler. Es sieht also gut aus für die Unioner, die nun in Gruppe fünf auf völlig neue Mannschaften treffen.

Der 1. FC Köln kommt aus Gruppe sechs hinzu

Aus der Bezirksliga rückte der TTV Ronsdorf hoch, der 1. FC Köln stieß aus Gruppe sechs hinzu. Alle anderen Teams spielten im Vorjahr in Gruppe fünf: TV Dellbrück (Platz zwei), Borussia Düsseldorf III (Dritter), DJK Jugend Eller (Fünfter), TV Refrath (Sechster), TTVg. Phönix Biesfeld (Achter) und TTC Bärbroich (Platz zehn). Die Velberter, die im Vorjahr auf Gegner aus dem Ruhrgebiet trafen, müssen sich nun auf weitere Fahrten einstellen.

Der TTC SW Velbert findet sich mit seiner ersten Herrenmannschaft in der Verbandsliga, Gruppe vier, wieder. Gegner sind Mitabsteiger Borussia Düsseldorf III sowie SV DJK Holzbüttgen (Absteiger aus NRW-Liga drei). Dazu gesellen sich die Aufsteiger aus den Landesligen Anrather TK RW (LL vier) und SG RW Gierath (LL sieben). Aus Gruppe drei kommen TTC Union Mülheim, TTV Falken Rheinkamp II, TSV Krefeld-Bockum sowie aus Gruppe vier Borussia Brand und TTC BW Grevenbroich. Dazu kommen TTG Langenfeld I (Gruppe vier) und Neuling TTG Langenfeld II.

SW Velbert denkt insgeheim an Wiederaufstieg

Für die Velberter wird das Ziel sein „oben mitmischen“ zu können. Vielleicht reicht es ja zum Wiederaufstieg?Als Meister der Bezirksliga, Gruppe vier schaffte TTC SW Velbert II den Aufstieg in die Landesliga. In Gruppe sieben treffen die „Schwarz-Weißen“ auf die anderen Aufsteiger TSV Meerbusch (BL drei) und VfL Borussia Mönchengladbach (BL zwei).

Aus der früheren Gruppe sechs kommen der Haaner TV, TTC Wuppertal, aus der letztjährigen Gruppe 7 sind TuS Wickrath II, TuS Derendorf, TG Neuss II, SV DJK Holzbüttgen II und TuS Rheydt-Wetschewell hinzu. Komplettiert wird die Gruppe durch die Absteiger aus der Verbandsliga, Gruppe vier: Borussia Düsseldorf IV und SSV Germania Wuppertal. Für die Velberter dürfte es als Aufsteiger erst einmal darum gehen, die Klasse zu halten.

