Union Velbert II muss sich gegen punktgleiches Team strecken

Adrian Dodean tritt wohl für den SV Union Velbert II in der 3. Bundesliga Nord im Tischtennis an.

In der 3. Bundesliga trifft der SV Union Velbert II auf TTS Borsum. Schwarz-Weiß Velbert und die Langenberger SG sind in der Favoritenrolle.

Niederberg In der 3. Bundesliga, Gruppe Nord, erwartet SV Union Velbert II mit dem TTS Borsum einen Tabellennachbarn. Die erste Herrenmannschaft der Unioner hat spielfrei. In der NRW-Liga hat TTC SW Velbert Heimrecht gegen Borussia Düsseldorf III und in der Verbandsliga trifft SV Union III auf das Team des SuS Bertlich.

SV Union II hofft auf Punkte für den Klassenerhalt

Die Partie gegen den punktgleichen Gegner Borsum (Samstag ab 17.30 Uhr) ist für SV Union Velbert II die Gelegenheit, weitere Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Dieses Ziel hat auch das Team aus dem Raum Hildesheim. Vor zwei Wochen gastierte Borsum bereits bei Union I und verlor 2:6. Damals fehlte aber mit Patrick Decker die spielstarke Nummer eins und Dominik Jonack (an Position zwei gemeldet) musste seine Spiele verletzungsbedingt aufgeben.

In Bestbesetzung sind die Gäste durchaus zu beachten, was die Punktgewinne gegen Schwarzenbek und Lampertheim unterstreichen. Die Unioner (voraussichtlich mit Adrian Dodean und Marios Yiangou) müssen schon eine gute Leistung bringen, wenn es einen Punktgewinn oder gar einen Sieg geben soll.

TTC SW Velbert und SV Union III in der Favoritenrolle

Gegen Borussia Düsseldorf III ist Gastgeber TTC SW Velbert eher in der Favoritenrolle. Die Gäste aus der Landeshauptstadt konnten bislang noch nicht in Bestbesetzung antreten, haben bereits zehn Spieler eingesetzt und mit dem meist jungen Team erst einen Punkt geholt. Die „Schwarz-Weißen“ mit dem starken oberen Paarkreuz (Younes Gürsching und Heiko Raatz) wollen mit einem Heimsieg den vierten Platz verteidigen.

Auf einen Erfolg gegen SuS Bertlich hofft SV Union Velbert III. Gegen die Hertener, derzeit auf Rang sieben (mit zwei Siegen gegen Lüdenscheid und Altena), soll es einen weiteren Sieg geben, damit die Tabellenführung verteidigt werden kann. Wahrscheinlich muss das Team von Kapitän Rainer Jungblut auf Lukas Bosbach verzichten.

In der Bezirksklasse steht die junge Mannschaft des SV Union IV gegen den Tabellenvierten Haaner TV II vor einer schweren Aufgabe. Die Gartenstädter haben nur gegen die Spitzenteams (SW II und TTC W-tal II) verloren und daher sind die Unioner am Freitagabend wohl in der Außenseiterrolle.

Langenberger SG tritt bei der DJK BW Hilden an

Die Damen der Langenberger SG beschließen ebenfalls am Freitagabend bei der DJK BW Hilden schon ihre Vorrunde. Die Hildenerinnen holten bislang einen Sieg und zwei Remis, während die LSG alle Spiele gewann. Können die Senderstädterinnen in Bestbesetzung antreten, sollte es zu einem weiteren Erfolg kommen.

In der Jungen-NRW-Liga trifft SV Union Velbert auf den VfL Winz-Baak. Die Hattinger Gäste holten am letzten Spieltag den ersten Sieg und haben die ersten Spiele meist glatt verloren. Die Unioner wollen daher einen Heimsieg erspielen, um weiter um die Tabellenspitze mitzuspielen. Eine schwere Aufgabe wartet auf SV Union II. In der Bezirksliga hält der Neuling bislang gut mit (drei Siege, drei Niederlagen), trifft nun aber auf das ungeschlagene Team TTC DJK Neukirchen. Die Gäste vom Niederrhein holten vier Siege und zwei Unentschieden aus ihren sechs Spielen und verfügen über drei starke Spieler. Daher ist ein Sieg der Neukirchener zu erwarten.

