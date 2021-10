Union Velbert erwischt einen gebrauchten Tag

Wuppertal. Bezirksligist Union Velbert kommt beim TSV Ronsdorf zu spät in Tritt und verliert mit 0:2. Trainer Güngör sieht Pleiten, Pech und Pannen.

„Es war ein gebrauchter Sonntag“, kommentierte Union-Trainer Mesut Güngör die 0:2 Niederlage beim TSV Ronsdorf.

Schon am Morgen bekam er die Nachricht, dass der erkrankte Robin Götze kurzfristig ausfiel und nach einer Viertelstunde verletzte sich Christos Karakitsos, so dass auch er nicht weiterspielen konnte.

Union gerät bereits früh in Rückstand

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Velberter aber bereits mit 0:1 auf den Wuppertaler Südhöhen hinten, denn nach einem unnötigen Foul von Souleymane Diaby entschied der Schiedsrichter auf Freistoß. Dabei wurde der Ball gar nicht einmal so scharf hereingeschlagen, aber die Union-Akteure gingen die Laufwege ihrer Gegenspieler nicht mit und so traf ein Ronsdorfer relativ unbedrängt zur Führung.

In der Folge agierten die Gäste kopflos und bekamen nie Ruhe in ihr Spiel. „Der Gegner war uns in der ersten Halbzeit in allen Belangen überlegen, spielerisch, körperlich und vor allem handlungsschneller, so dass wir uns nie befreien konnten, denn wir haben die Bälle einfach nur planlos nach vorne geschlagen“, berichtete der Coach.

Trotzdem hatten seine Schützlinge eine gute Chance, als Ilias Zibuh Emre Okran freispielte, der aber alleine vor dem Torwart verzog. Und als die Velberter kurz vor der Pause den Ball in der Vorwärtsbewegung verloren, verhinderten sie nicht die Flanke und ließen an der Strafraumgrenze einen TSV-Angreifer freistehen, der sich geschickt drehte und unhaltbar zum 2:0 einschoss.

Union Velberts Trainer Mesut Güngör war mit der Leistung der zweiten Halbzeit einverstanden – mit der ersten allerdings überhaupt nicht. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Nach dem Seitenwechsel wurden die Aktionen der Unioner druckvoller, denn die eingewechselten Routiniers Mustafa Alkan und Ferhat Ural schafften es besser, die Bälle vorne zu behaupten und so ergaben sich dann auch Chancen auf den Anschlusstreffer für die Bezirksliga-Auswahl der Union

Der ebenfalls eingewechselte Sportliche Leiter Philipp Pauly flankte auf Ural, doch dessen Kopfball traf nur die Unterkante der Latte und wurde dann vom Torwart mit den Fingerspitzen an den Pfosten gelenkt.

Wenig später kam Alkan nach einer Kombination über Alessio Falco und Pauly zum Abschluss, traf dabei aber den Ball nicht richtig. Und da Alkans Schuss kurz vor dem Abpfiff nur gegen die Latte prallte, blieb es letztlich beim 2:0 Erfolg der Platzherren.

„Aufgrund der ersten Halbzeit ist unsere Niederlage auch absolut verdient, da erinnerte mich unser Spiel so ein bisschen an Pleiten, Pech und Pannen und wir hatten offenbar Angst vor dem Versagen. Positiv nehme ich jedoch mit, dass sich meine Mannschaft nicht aufgegeben und wieder reingekämpft hat. Wenn wir unsere Möglichkeiten nutzen, wäre sogar ein Unentschieden möglich gewesen“, bilanzierte Trainer Mesut Güngör.

So haben sie gespielt

Union: Honnacker, Gomez Benavides (46. Alkan), Okran, Sezgün, Tißen (77. Fischer), Zibuh (73. Pauly), Karakitos (15. Neumann), Odhiambo, Amezigar, Falco, Diaby (56. Ural).

Tore: 1:0 (25.), 2:0 (43.)