Fußball Oberliga TVD Velbert verschwendet noch keinen Gedanken an Pokalhit

Velbert. Für die Dalbecksbäumer steht der Liga-Alltag in Straelen und gegen den VfB Hilden im Vordergrund. Wunschgegner im Pokal ist der MSV Duisburg.

Mit besonderem Interesse werden Spieler, Trainerteam und die Verantwortlichen des TVD Velbert, sicherlich aber auch dessen Anhänger, am Mittwochabend Richtung Uerdingen geschaut haben, wo im alt-ehrwürdigen Grotenburg-Stadion der gastgebende KFC und der MSV Duisburg in der zweiten Runde des Pokalwettbewerbs auf Niederrheinebene aufeinandertrafen, denn für die Dalbecksbäumer geht es dann im Achtelfinale gegen den Sieger der Begegnung weiter.

Sollte der Drittligist der Gegner sein, hätte der TVD Heimrecht, sollte sich der Oberligist jedoch durchgesetzt haben, müssten die Velberter in Krefeld antreten. „Bisher haben wir uns mit diesem Thema noch überhaupt nicht befasst. Das werden wir erst dann tun, wenn wir Gewissheit haben. Unser Fokus gilt gerade aber erst einmal den beiden kommenden schweren Spielen in Straelen und gegen den VFB Hilden eine Woche später“, stellt der Sportliche Leiter Michael Kirschner klar.

Wunsch ist ein Heimspiel gegen den MSV Duisburg

Er macht aber auch kein Geheimnis daraus, dass man sich in Velbert schon ein Heimspiel gegen den MSV Duisburg wünschen würde. „Wir hoffen schon auf den MSV, denn gegen einen traditionsreichen Drittligisten zu Hause wäre natürlich schon ein besonderes Spiel, gerade auch für unsere vielen jungen Spieler, die noch nach oben schauen, zumal wir gegen den KFC im letzten Jahr schon dreimal gespielt haben. Da kennt man sich schon“, so der Funktionär.

Sollte es so kommen, wird man dann auch versuchen, die Partie in der heimischen Grimmert-Arena in Birth auszutragen, wobei alternativ auch die IMS-Arena denkbar wäre. „Für die Duisburger Profis macht es aber bestimmt einen Unterschied, ob sie auf dem gewohnten Naturrasen spielen oder auf den Kunstrasen müssen, das könnte dann ein mentaler Vorteil für uns sein“, glaubt Kirschner.

Auf Vorgaben der Polizei warten

„Aber wir müssten dann auch abwarten, welche Vorgaben von der Polizei und der Stadt kommen und ob die umsetzbar sind. Und bis zum möglichen Austragungstermin am 25. Oktober ist ja nicht mehr lange Zeit für die Planung“, gibt er zu bedenken.

Hier gibt es alle News und Hintergründe aus dem Velberter Fußball.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus