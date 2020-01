TVD Velbert: Stürmer Jannik Weber wechselt nach Wülfrath

Für den 1. FC Wülfrath läuft es in dieser Saison. Der Ex-Verbandsligist führt zur Winterpause die Tabelle der Fußball-Bezirksliga an – auch ein Verdienst von Torjäger Christos Karakitsos, der einst für den TVD Velbert spielte. Zur Rückrunde verstärken sich die Wülfrather nun mit einem weiteren Stürmer vom Oberligisten TVD: Yannik Weber wechselt von den Bäumern in die Kalkstadt.

Jannik Weber verfügt über viel Oberliga-Erfahrung

Weber hat reichlich Oberliga-Erfahrung. Nachdem er für Baumberg und Hilden viele Tore erzielt hatte kam er im Sommer nach Velbert. Hier hat er es auf 14 Oberliga-Spiele gebracht, die Torausbeute (2) war allerdings ausbaufähig.

In der Rückrunde setzten die Bäumer eher auf den Essener Torjäger Kevin Zamkiwiecz, den sie vom VfB Frohnhausen holten. Hier hat er in der laufenden Landesliga-Saison bereits 20 Tore erzielt.