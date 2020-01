TVD Velbert siegt in temporeichem Test gegen Friesdorf

Es war ein temporeiches Spiel, das sich TVD Velbert und der FC Blau-Weiß Friesdorf lieferten, das am Ende die Platzherren mit 3:2 für sich entschieden.

Obwohl die Gäste aus der Mittelrheinliga, wo sie in der Tabelle fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze haben, erst vor einer Woche das Training wieder aufgenommen haben und in kleiner Besetzung anreisten, erwiesen sie sich über weite Strecken als ebenbürtiger Gegner. Von Beginn an drängten beide Teams auf den Führungstreffer.

Erste Chance nach einer Viertelstunde

Die erste Chance hatten die Dalbecksbäumer nach einer Flanke von Jonas Haub, doch Kevin Zamkiewicz köpfte am Tor vorbei. Als sich nach einer Viertelstunde Haub erneut über die rechte Außenbahn durchsetzte, bugsierte ein Gästeverteidiger nach der scharfen Hereingabe den Ball ins eigene Tor.

Es war zu erkennen, dass beide Teams die Testpartie sehr ernst nahmen, denn alle zeigten hohen läuferischen Aufwand und gingen engagiert in die Zweikämpfe. Nach einem tollen Pass von Mohamed Sealiti setzte sich wiederum Haub auf der rechten Seite durch und flankte präzise nach innen, wo Zamkiewicz mit seiner Volleyabnahme aus kurzer Distanz auf 2:0 erhöhte. Fast hätte Sealiti nach einer Ecke von Fatih Özbayrak das 3:0 erzielt, doch der Torwart wehrte den Ball ab und holte danach auch den Kopfball von Zamkiewicz noch von der Linie.

Anschlusstreffer nach einer schnellen Kombination

Aber auch Friesdorf zeigte Offensivqualität: Nach einer schönen und schnellen Kombination schloss ein Angreifer vom Elfmeterpunkt unhaltbar zum Anschlusstreffer ab. Fast wäre den Gästen sogar der Ausgleich vor der Pause gelungen, doch TVD-Torhüter Lukas Lingk drehte den Ball nach einem Freistoß noch um den Pfosten.

Kurz nach dem Seitenwechsel wehrte der FC-Torhüter einen Schuss aus vier Metern von Zamkiewicz mit einer Reflexbewegung ab, war eine Minute später dann aber machtlos, als Erhan Zent von der Strafraumgrenze flach ins Eck zum 3:1 traf. Obwohl die Friesdorfer ab der 70. Minute in Unterzahl waren, da sie ihr Auswechselkontingent bereits erschöpft hatten und einen verletzten Akteur nicht mehr ersetzen konnten, spielten sie weiter munter mit.

„Kategorie Tor des Monats“

Kurios war der Treffer zum 2:3 Endstand, denn ein FC-Spieler sah, dass Lingk ungefähr 16 Meter vor seinem Tor stand und zog aus dem Mittelkreis der eigenen Hälfte einfach mal ab. „Das war aus der Kategorie Tor des Monats, denn der Ball senkte sich aus 60 Metern ohne aufzusetzen unter die Latte“, berichtete Michael Kirschner, der Sportliche Leiter der Velberter.

TVD Velbert – FC BW Friesdorf 3:2 (2:1)

Tore: 1:0 Eigentor (15.), 2:0 Zamkiewicz (24.), 2:1 (32.), 3:1 Zent (50.), 3:2 (81.)

TVD: Lingk, Sealiti, Bleckmann, El Boudihi, Rybacki (75. Kosan), Fagasinski (59. Winterfeld), Zent (59. Ellguth), Özbayrak, Zamkiewicz (65. Tabata), Oberlies (75. Eschen), Haub