TVD Velbert setzt Intensiv-Programm gegen Schonnebeck fort

Velbert. Oberligist TVD bestreitet alle drei bis vier Tage ein Spiel. Am Mittwoch steigt bereits in Birth die Nachholpartie gegen die Spvg Schonnebeck.

Nur drei Tage nach der 1:3 Niederlage gegen den Aufsteiger St. Tönis geht es für die TVD-Auswahl mit der Nachholpartie gegen die Spielvereinigung Schonnebeck weiter. Anstoß ist am Mittwoch um 19.30 Uhr in Birth.

„Man kann tatsächlich darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist“, sagte Trainer Marc Bach. „Ich habe als aktiver Spieler lieber gespielt als trainiert. Und eigentlich ist es auch positiv, wenn man nach einer Niederlage schnell die Gelegenheit bekommt, es wieder besser zu machen“, schildert er die Vorteile der schnellen Abfolge der Spiele.

Der TVD-Kader ist durch viele Ausfälle arg geschwächt

Aufgrund der vielen Ausfälle hätte der TVD-Mannschaft aber sicherlich auch eine Pause gutgetan, um zumindest die eine oder andere Verletzung oder Erkrankung auszukurieren.

Neben den Langzeitverletzten Jeff Tumanan und Julien Rybacki (beide Kreuzbandriss) sowie Dylan Oberlies (Außenbandriss im Knie) stehen auch Kapitän Jan-Steffen Meier (Zerrung), Marius Heck (schmerzhafte Fußprellung), Kevin Zamkiewicz (Verdacht auf Muskelfaserriss) und Florian Schikowski (muskuläre Beschwerden) nicht zur Verfügung, zudem ist der zuletzt so formstarke Björn Kluft nach seiner Roten Karte in Kleve noch für ein Spiel gesperrt.

Ein Fragezeichen steht hinter den Einsätzen der erkrankten Leon Eschen und Fabio Di Gaetano. Im schlimmsten Fall verbleiben noch 15 gesunde Akteure des 25 Spieler umfassenden Kaders, darunter drei Torhüter.

Seinen Spielerpass will der 42-Jährige aber trotz der misslichen Personallage mit nur zwölf Feldspielern nicht anfordern. „Da ich sehr lange nicht gespielt habe, wäre ich sicherlich sofort spielberechtigt, aber das gibt der körperliche Zustand nicht her“, sagte er scherzhaft. „Wir müssen eben das Beste daraus machen“, stellt er lakonisch fest. Trotz der Heimniederlage gegen St. Tönis war er mit der Leistung seiner Mannschaft gar nicht unzufrieden. „Kein Vorwurf an die Jungs, sie haben von der Einstellung und der Teamfähigkeit her alles in die Waagschale geworfen. Wir haben in der zweiten Halbzeit alles versucht, hatten 80 Prozent Ballbesitz, sind aber auf einen sehr guten Gegner mit einer klaren Spielidee getroffen, der an diesem Tag ein bisschen besser und cleverer war.“

Niederlage gegen St. Tönis ist abgehakt

Deshalb sagt der Ex-Profi: „Also einen Haken an die Partie, in Summe war das eine ordentliche Leistung“. ,Lediglich einen Anlass zur Kritik fand er: „Wenn man in der 43. Minute den Ausgleich macht, muss man mit dem Unentschieden auch in die Halbzeit gehen.“

Den kommenden Gegner aus Essen sieht er auf Augenhöhe mit seiner Truppe. „Ich glaube, dass Schonnebeck mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat wie wir. Sie hatten im Sommer auch einen großen personellen Umbruch und haben dabei einige Führungsspieler verloren, die über viele Jahre das Gesicht der Mannschaft geprägt haben. Aber sie haben immer noch einen starken Kader mit guten Fußballern wie Kevin Barra oder Luka Bosnjak“, stellt Bach klar.

So ganz kann er noch nicht absehen, mit welcher Ausrichtung die Essener in die Begegnung gehen werden. „Sie haben auch schon fast alles probiert, zum Beispiel tief zu stehen oder auch vorne drauf zu gehen. Aber damit will ich mich auch gar nicht so richtig auseinandersetzen. Wir spielen zu Hause und wollen da unser eigenes Spiel durchbringen. Jonas Haub und Justin Härtel sind wieder fit und mit ihnen haben wir wieder mehr Stabilität hinten reinbekommen. Und dann müssen wir gucken, wer von den Offensiven noch laufen kann“, betont der Coach.