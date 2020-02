TVD Velbert: Marc Bach beerbt Trainer Hüzeyfe Dogan

Fußball-Oberligist TVD Velbert holt einen neuen Trainer – allerdings erst für die neue Saison. Die Bäumer verpflichten Marc Bach vom Ligagefährten VfB Hilden. Er ist damit der designierte Nachfolger von Aufstiegs-Trainer Hüzeyfe Dogan.

Dessen Vertrag beim TVD läuft zum Saisonende aus und wird dann nicht mehr verlängert. Bis zum letzten Spieltag soll „Jussuf“, wie er in der Szene meist genannt wird, die Bäumer zumindest noch auf einen einstelligen Tabellenplatz führen. Zur Spielzeit 2020/21 übernimmt dann Marc Bach.

Bäumer können recht ruhig in die Restrunde gehen

Derzeit rangieren die Velberter auf dem zwölften Tabellenplatz. Nach einigen Rückschlägen brachte sich die Mannschaft mit zwei Siegen in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause aber in Sicherheit: Mit dem 2:0 über den ETB Schwarz-Weiß und besonders mit dem 3:0 beim Nachbarn SC. Damit verschafften sie sich ein schönes Polster zu den Abstiegsrängen, um damit die Clubberer tief in die Abstiegszone zu stoßen

Derzeit können die Bäumer mit derzeit elf Punkten Vorsprung vor den Abstiegsplätzen beruhigt in die Restrunde gehen.

Hüzeyfe Dogan war Anfang April 2018 vom Nachbarn und damaligen Bezirksliga-Rivalen SSVg Velbert U 23 zum TVD gekommen. Hier beerbte er Spielertrainer Mario Klinger, der zwar mit dem Team auf Platz eins stand, dem die Verantwortlichen aber nicht mehr zutrauten, das erklärte Ziel, den Aufstieg, zu erreichen. Dogan schaffte es souverän und legte in der darauffolgenden Saison gleich den nächsten Aufstieg nach. Er führte den Verein also zunächst in die Landesliga und dann gleich in die Oberliga. Hier soll seine Ära bei den Bäumern allerdings nun enden.

„Wir als Verein wollen noch einmal neue Impulse setzen. Diese Entscheidung ist uns nicht ganz leichtgefallen, aber wir sehen letztendlich auch für beiden Seiten die Möglichkeit, neue Wege, Anreize und Herausforderungen anzugehen“, beteuern die TVD-Verantwortlichen in einer Presse-Erklärung.

Marc Bach, derzeit beim Ligarivalen VfB Hilden, übernimmt im Sommer für Dogan. Foto: Stefan Rittershaus

Ausdrücklich bedanken sie sich für die hervorragende Arbeit von Dogan und dessen Co-Trainer Alex Bellos für die „sehr gute Arbeit“. Das Tandem muss im Sommer einem neuen Team weichen: Marc Bach kommt im eingespielten und ebenfalls lizenzierten Trio zusammen Co-Trainer Marvin Schneider (26) und Stefan Jäger (54).

Bach gelang ähnlicher Coup wie Dogan

Marc Bach, der als Spieler in der Saison 2008/09 auch bei der SSVg Velbert im Einsatz war, hat als Trainer vor ein paar Jahren einen ähnlichen Coup wie Dogan hingelegt: Mit dem FSV Vohwinkel startete von der Bezirks- bis in die Oberliga durch. Seit zwei Jahren arbeitet das Trio um Bach nun erfolgreich beim VfB Hilden, der derzeit Tabellenplatz zehn einnimmt. Neuer Trainer in Hilden wird Tim Schneider, er rückt aus der Reserve nach.