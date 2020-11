Schon in den vergangenen zwei Spielzeiten kämpfte die dritte Mannschaft des TVD Velbert um den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga B. Nachdem zuletzt auf den Coup freiwillig verzichtet wurde, möchte das Team des Trainerduos Pascal Geiermann und Lars Beranek nun endlich hoch.

Pascal Geiermann, der TVD Velbert III führt die Kreisliga C aktuell unangefochten an. Nach sieben Spielen sind 21 Punkte auf dem Konto. In den vergangenen zwei Spielzeiten landete das Team auf Rang vier und Rang zwei. Muss es nun endlich hochgehen?

Wir lagen in der vergangenen Saison beim Abbruch auf einem Aufstiegsplatz, haben aber verzichtet. Wir haben zwar eine gute Mischung aus älteren und jüngeren Spielern, doch viele unserer älteren Spieler hätten dann aufgehört. Da haben wir uns gesagt, wir machen es noch einmal und dann richtig. Das Ziel ist der Aufstieg.

Auf dem ersten Blick sieht es so aus, als ob das Team alle sieben Spiele gewonnen hat. Allerdings gab es sowohl gegen den ASV Mettmann III als auch gegen Mettmann-Sport Spielwertungen zugunsten des TVD. Was war da los?

Gegen den ASV Mettmann III haben wir normal gespielt und mit 1:5 verloren. Dann hat unser Trainer der vergangenen Saison, Jens Reschke, gesehen, dass der ASV Spieler eingesetzt hat, die nicht spielen durften. Die Altersregelung war da entscheidend. Deswegen wurde es im Nachhinein für uns gewertet. Und Mettmann-Sport ist mangels Spieler nicht angetreten.

In der Gruppe spielen aus der Gegend noch Blau-Weiß Langenberg II, der TSV Neviges III, der FC Langenberg II, die Sportfreunde Siepen II und die SSVg Heiligenhaus III. Gibt es ein Spiel auf das sich die Mannschaft besonders freut?

Was die Derbys angeht, ist es relativ unspannend. Da war es in der vergangenen Saison besser, als der SC Velbert III noch in der Liga war. In der Parallelgruppe spielt Stella Azzurra II. das wäre noch etwas gewesen. Am meisten interessiert uns nun eigentlich das Spiel gegen den FC Mettmann 08 II. Das ist unser direkter Verfolger.

Mehr Nachrichten aus dem Velberter Amateurfußball gibt es hier