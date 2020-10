TVD Velbert hängt FSV Duisburg mit 4:1 ab

Nach zuletzt zwei enttäuschenden Unentschieden zeigte sich TVD Velbert nun deutlich verbessert und besiegte den FSV Duisburg so deutlich wie verdient mit 4:1.

Die Gastgeber agierten von Beginn an sehr konzentriert und entschlossen, liefen die Gäste hoch an und störten deren Spielaufbau entscheidend. Nach fünf Minuten unterlief den Ruhrstädtern ein Fehlpass am eigenen Strafraum, Björn Kluft erlief sich den Ball, lupfte das Spielgerät über den Torwart, traf aber nur die Latte. Nur wenig später scheiterte Fabio di Gaetano zwar noch am Torwart, den Abpraller verwertete Björn Kluft jedoch zum 1:0.

Dalbecksbäumer diktieren die Partie

Als der Linksverteidiger Alex Fagasinski Tempo aufnahm, war er nicht zu halten, kam aus halblinker Position auch zum Abschluss, traf aber nur den Innenpfosten.

Die Dalbecksbäumer diktierten auch weiterhin die Partie, doch die Gäste kamen etwas besser ins Spiel und hatten nach einem Ballverlust des ansonsten sehr starken und lauffreudigen Leon Anadol eine Kontermöglichkeit, doch der junge Mittelfeldakteur stoppte diesen durch ein Foul. Den Freistoß aus 22 Metern schoss ein Duisburger jedoch nur in die Mauer. Als Umut Yildiz auf der Gegenseite frei vor dem Tor den Schlussmann anschoss, war erneut Kluft zur Stelle und köpfte aus kurzer Distanz das 2:0.

Die Ruhrstädter versuchten jetzt mutiger nach vorne zu spielen, boten dabei aber Räume für TVD-Konter, von denen Kluft einen mit seinem dritten Treffer kurz vor der Pause zum 3:0 vollendete, als er den Ball nach Vorlage von Fabio Di Gaetano aus zwölf Metern in den Winkel zirkelte.

Im zweiten Durchgang pressten die Duisburger schon am TVD-Strafraum, doch die Gastgeber wussten sich immer wieder zu befreien und mit dem 4:0 von Yildiz war die Vorentscheidung gefallen.

Ein FSV-Akteur war in Höhe der Mittellinie ausgerutscht und Anadol machte das Spiel durch seinen Pass auf Di Gaetano schnell. Der Außenstürmer sah den mitgelaufenen Yildiz, der die Vorlage direkt nahm und den Ball ins kurze Eck beförderte.

Der Gegentreffer der Duisburger bleibt ein Schönheitsfehler

Der Gegentreffer zum 1:4 war am Ende nicht mehr als ein Schönheitsfehler, als die Defensive des TVD Velbert nicht mehr ganz so konzentriert verteidigte. In der letzten Viertelstunde hatten die Dalbecksbäumer noch einige gute Kontermöglichkeiten, doch der finale Pass kam trotz einiger Überzahlsituationen nicht an und so blieb es letztlich beim leistungsgerechten 4:1.

„Das war in Summe eine deutliche Leistungssteigerung und die richtige Reaktion der Mannschaft. Unser Sieg war absolut verdient“, resümierte Trainer Marc Bach zufrieden. „Es gab sicherlich noch einige kleinere Fehler, aber wir können noch eine Schippe drauflegen und dann sind wir auf dem richtigen Weg“, glaubt der Ex-Profi.

TVD gegen Duisburg – – so haben sie gespielt:

TVD: Lingk, Hollstein, Fechner, Bleckmann, Meier, Kluft (61. Zamkiewicz), Fagasinski, Yildiz (78. Schubert-Abubakari), Di Gaetano (84. Winterfeld), Anadol, Schikowski (57. Heck).

Tore: 1:0 Kluft (6.), 2:0 Kluft (29.), 3:0 Kluft (41.), 4:0 Yildiz (60.), 4:1 (62.)

