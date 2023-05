TVD Velbert: Di Gaetano geht, zwei spannende Talente kommen

Velbert. Ein Leistungsträger verlässt den TVD Velbert: Fabio Di Gaetano. Dafür verstärkt sich der Oberligist mit zwei interessanten Westfalenliga-Spielern.

Fabio Di Gaetano verlässt den TVD Velbert, ein Abgang, der dem Oberligisten wehtut. Der 26-Jährige ist Leistungsträger bei den Dalbecksbäumern. Er geht zum ambitionierten Liga-Konkurrenten KFC Uerdingen.

„Fabio Di Gaetano kennt die Oberliga in- und auswendig. Mir als Trainer ist er in den gegnerischen Mannschaften aufgefallen, wenn wir gegeneinander gespielt haben. Ich freue mich, dass ich jetzt mit ihm zusammenarbeiten kann“, so Marcus John, Trainer der Uerdinger, über den 26-jährigen Mittelfeldspieler.

TVD Velbert verstärkt sich mit Struck und Sarpong

Dafür hat der TVD auch zwei Neuzugänge bekanntgegeben, die ein hochinteressantes Profil mitbringen: Simon Struck und Justin Sarpong.

Der 19-jährige Struck wechselt von Westfalia Herne zum TVD. In seinem ersten Seniorenjahr hat er bislang 14 Tore in 20 Spielen erzielt. Der offensive Mittelfeldspieler wurde in der Jugend des SC Paderborn ausgebildet. Jens Grembowietz, der im Sommer die Velberter übernimmt und in Westfalen bestens vernetzt ist, kennt das Talent daher gut.

Simon Struck jubelt – bald für den TVD Velbert. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Sarpong legt einen steilen Aufstieg hin

Das gilt auch für Sarpong, den zweiten Neuen. Den 23-Jährigen bringt Grembowietz von Concordia Wiemelhausen mit. Sarpong, der bei einigen Klubs auf dem Zettel stand, hat ebenfalls 14 Tore in der laufenden Westfalenliga-Saison erzielt- Erst im Sommer 2022 ging er vom Bochumer A-Kreisligisten BV Hiltrop zur drei Klassen höher spielenden Concordia. Anlaufschwierigkeiten hatte er beim Nachbarn keine.

Lesen Sie hier: So tickt TVD Velberts neuer Stürmer Justin Sarpong.

„Ich hätte nach dem Wechsel nicht unbedingt gedacht, dass ich direkt so viel Spielzeit bekomme. Ich bin dem Trainerteam sehr dankbar für die Chance und hoffe, dass sie zufrieden sind“, sagte er dieser Zeitung über seinen persönlichen Aufstieg und das gute Verhältnis zu Jens Grembowietz. Schon länger stand für Sarpong fest, dass er in diesem Sommer den nächsten Schritt gehen möchte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus