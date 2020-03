. Die Frage, ob TVD Velbert beim 2:2 gegen den VfB Hilden einen Punkt gewonnen oder zwei liegen lassen hat, konnte der Sportliche Leiter Michael Kirschner nicht schlüssig beantworten. „Das wird möglicherweise jeder anders bewerten. Beide Mannschaften hatten noch den Siegtreffer auf dem Fuß, doch letztlich sorgten die guten Torhüter davor, dass es beim Unentschieden blieb, das letztlich dann auch leistungsgerecht war“, resümierte Kirschner.

Die erste Chance hatten die Hildener schon in der Anfangsphase, als Mohamed Sealiti einen Ball aus der Gefahrenzone köpfte und dann die Direktabnahme eines VfB-Akteurs auf der Torlinie für seinen schon geschlagenen Torhüter abwehrte.

Beide Mannschaften schenken sich nichts

In der Folge war es eine ausgeglichene Partie, in der beide Teams die Ordnung hielten, diszipliniert verteidigten und keine Großchancen zuließen. In der letzten Minute der regulären Spielzeit der ersten Halbzeit erlief sich ein Gästeangreifer einen Schnittstellenpass, war einen Tick eher am Ball als TVD-Schlussmann Lukas Lingk, dessen Foul der Schiedsrichter mit einem Elfmeter ahndete, der zum 1:0 führte.

Unmittelbar vor dem Pausenpfiff zeigte der Unparteiische dann auch auf der Gegenseite nach einem Handspiel auf den Punkt, so dass Maik Bleckmann noch vor dem Seitenwechsel ausgleichen konnte.

Maik Bleckmann war wie am Mittwoch im Pokal als sicherer Elfmeterschütze erfolgreich. Hier wird er von seinem Trainer Hüzeyfe Dogan (re.) beobachtet. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Im zweiten Durchgang steigerten sich die Dalbecksbäumer und hatten mehr Spielanteile als die Itterstädter. Gleich dreimal hatten sie eine gute Chance in Führung zu gehen, doch Bleckmann scheiterte mit seinem Schuss aus 14 Metern am Torwart, Umut Yildiz verlor das 1:1 mit dem Keeper, nachdem Björn Kluft ihn mustergültig freigespielt hatte und Kluft selbst traf aus kürzester Distanz frei vor dem Tor nicht, nachdem Youssef El Boudihi eine Flanke von Erhan Zent maßgenau auf ihn weitergeleitet hatte.

Das Tor machten dann aber die Hildener in die Drangphase der Velberter hinein nach einer knappen Stunde. Ein VfB-Akteur lief nach einem Eckball auf den kurzen Pfosten und drückte dort den Ball aus drei Metern per Kopf über die Linie.

Gäste treffen in TVD-Drangperiode

„Ärgerlich, fast das gleiche Tor haben wir in der letzten Woche auch in Ratingen kassiert“, stellte Kirschner fest. Doch die Platzherren gaben nicht auf und stemmten sich mit allen Mitteln gegen die drohende Niederlage. Zweimal musste Lukas Lingk seine Mannschaft durch tolle Reaktionen vor einem Zwei-Tore-Rückstand bewahren. Letztlich belohnten die Niederbergischen sich dann aber doch zumindest noch mit dem 2:2, als Alexander Fagasinski einen abgewehrten Ball direkt nahm und zum Ausgleich traf.

In der Nachspielzeit zog sich El Boudihi eine schwere Verletzung zu, als er auf dem glatten Kunstrasen ausrutschte und unglücklich auf die Schulter fiel. „Er wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht und wir hoffen jetzt alle, dass die Diagnose nicht so schlimm ausfällt“, teilte der Sportliche Leiter mit.

Mit der sportlichen Leistung der Mannschaft war er zufrieden. „Wenn man die äußeren Umstände, das nass-kalte Wetter berücksichtigt, da ist es schwer, gut Fußball zu spielen. Die Mannschaft hat aber eine tolle Moral bewiesen und zweimal einen Rückstand aufgeholt.“

TVD: Lingk, Sealiti, Bleckmann, Meier, Kluft (83. Tabata), Fagasinski, Yildiz (59. Zamkiewicz), Zent, Özbayrak (57. El Boudihi), Oberlies, Haub.- Tore: 0:1 (45.), 1:1 Bleckmann (45.+2/ beide Strafstoß), 1:2 (59.), 2:2 Fagasinski (78.). - Schiedsrichter: Fabian Spitzer. - Zuschauer: 126