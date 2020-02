TVD Velbert: Bäumer bestehen Generalprobe

Auch das letzte Testspiel der Vorbereitung auf die Rückrunde beendete die Auswahl des TVD Velbert erfolgreich, mit 4:2 wurde die Hammer Spielvereinigung mit einer guten Leistung besiegt.

Dabei hinterließ das Schlusslicht der Oberliga Westfalen einen guten Eindruck, denn das Team hielt gut mit und die Spieler schienen sich dem neuen Trainer, der erst in der Wochenmitte sein Amt angetreten hatte, anbieten zu wollen. So hatten die Gäste zunächst auch ein leichtes optisches Übergewicht, doch die erste Chance hatten die Bäumer. Björn Kluft schloss aus halblinker Position aus zehn Metern ab, scheiterte jedoch am Torhüter.

Gäste aus Westfalen fordern die Velberter voll

Die Hammer hatten wenig später Pech, dass ein fulminanter Distanzschuss nur an den Pfosten klatschte. Da TVD-Torhüter Goro Furuya einen Ball noch gerade über die Latte lenken konnte und der Gästeschlussmann die Direktabnahme von Kevin Zamkiewicz abwehren konnte, blieb die Partie bis zum Seitenwechsel torlos.

Nach der Pause entwickelte sich dann aber sofort eine turbulente Begegnung, in der auch direkt nach Wiederanpfiff das erste Tor fiel. Nach einem schnellen Spielzug über die Außen kamen die Westfalen zum 1:0.

Nur wenig später hatte Neuzugang Umut Yildiz nach einer gelungenen Einzelaktion den Ausgleich auf dem Fuß, doch erneut rettete der Keeper. Keine Chance hatte er dagegen, als Erhan Zent nach Vorarbeit von Julien Rybacki zum 1:1 platziert einschoss.

Als Zamkiewicz im Strafraum regelwidrig attackiert wurde, verwandelte Maik Bleckmann den fälligen Elfmeter zum 2:1 und nur fünf Minuten später erhöhte Youssef El Boudihi nach einer Ecke von Kluft per Kopf auf 3:1. Die Gäste gaben jedoch nicht auf und durch einen von Furuya verursachten Foulelfmeter verkürzten sie auf 2:3. Den Schlusspunkt setzte dann Torjäger Zamkiewicz, der nach einer Flanke von Kluft richtig stand.

„Das war ein guter Test gegen einen sehr engagierten und starken Gegner. Wir können insgesamt auf eine gute Vorbereitung zurückblicken und haben die Generalprobe vor dem ersten Meisterschaftsspiel in Kray erfolgreich absolviert“, resümierte der Sportliche Leiter Michael Kirschner zufrieden.

TVD: Furuya, Sealiti, Bleckmann, El Boudihi, Kluft, Rybacki (62. Kosan), Fagasinski, Zent (57. Ellguth), Zamkiewicz (73. Tabata), Oberlies (46. Yildiz), Haub (62. Eschen). - Tore: 0:1 (46.), 1:1 Zent (48.), 2:1 Bleckmann (55./Strafstoß), 3:1 El Boudihi (60.), 3:2 (65./Strafstoß), 4:2 Zamkiewicz (70.)