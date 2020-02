Türkgücü Velbert: Guter Einstand für neues Trainer-Duo

„Jetzt haben wir gesehen, dass wir auch nach dem großen personellen Umbruch im Winter noch gewinnen können“, kommentierte Trainer Anil Celik den 1:0 Erfolg gegen den TSV Beyenburg. Er verwies darauf, dass nicht nur das Trainergespann mit ihm und Oliver Ljungberg neu ist, sondern auch acht Akteure, teils Leistungsträger, den Verein verließen und gleich zwölf Neuzugänge integriert werden mussten.

„Da kannst du trainieren und Testspiele machen, wie du willst, in der Meisterschaft stellt sich das dann meist anders dar“, erläuterte der Coach, warum er eine eher abwartende und defensiv ausgerichtete Taktik gewählt hatte.

Velberter lauern auf Fehler der Wuppertaler

„Wir wussten, dass es sehr schwer wird, wenn wir in Rückstand geraten, denn der Gegner hat eine groß gewachsene und körperlich starke Defensive. Also ging es uns zunächst einmal darum, die Null zu halten und auf Fehler der Wuppertaler zu lauern“, berichtete er. Und seine Mannschaft stand tatsächlich sehr kompakt und ließ kaum etwas zu.

Allerdings wurden die wenigen Chancen, die sich vorne boten, nicht konsequent genug genutzt. So zog Erdi Okran einmal etwas überhastet ab und Harun Ünlü, der auch schon in der dritten türkischen Liga aktiv war, scheiterte am TSV-Torhüter. Da die Gäste bis auf ein paar harmlose Distanzschüsse offensiv wenig zustande brachten, schien alles auf ein torloses Unentschieden hinauszulaufen.

Aber in der Schlussphase fiel dann doch noch der Siegtreffer für die Velberter im Anschluss an eine Standardsituation.

Burka Göksu erzielt den Siegtreffer

Muzaffer Sirlak brachte einen Freistoß aus dem Halbfeld gefühlvoll in den Strafraum, wo der Ball dem eingewechselten Burak Göksu vor die Füße fiel, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste.

„Am Ende zählen nur die drei Punkte“, stellte Celik pragmatisch fest. „Wir reden nicht mehr vom Aufstieg. Aber wir werden versuchen, jedes Spiel zu gewinnen und dann sehen wir am Ende mal, was dabei herauskommt“, sagte der Coach.

Türkgücü Velbert: Yasin, Köse, Amjahad, Muanga (57. Göksu), Yildirim (46. Özkan), Sirlak, Ünlü, El-Shair, Okran (88. Etse), Kocisik (70. Balde), Haskovic, Tor: 1:0 Göksu (84.)