Velbert. TTC SW will Hagen erneut bezwingen. Das Heimspiel war eine enge Angelegenheit. Spitzenspiel in der Bezirksliga: Heiligenhaus empfängt Werden II.

TTC Schwarz-Weiß Velbert vor schwerer Aufgabe in Hagen

Eine schwierige Aufgabe steht den Tischtennisspielerin des TTC SW Velbert am zweiten Rückrundenspieltag in der Verbandsliga bevor. Die Schwarz-Weißen müssen auswärts beim TTC Hagen antreten und können trotz der kniffligen Aufgabe mit Selbstbewusstsein in die Partie gehen, schließlich haben die Velberter das Hinspiel knapp mit 9:7 gewonnen. Der TTC SW ist aber nicht der einzige Verbandsliga-Klub, der an diesem Wochenende im Fokus steht. Weil die erste und zweite Herrenmannschaft des SV Union Velbert am zweiten Rückrundenspieltag spielfrei haben, stehen die Verbandsligateams an diesem Spieltag im Mittelpunkt. Neben der Partie des TTC SW Velbert gegen Hagen, also auch das Duell des SV Union Velbert III bei der TTG Langenfeld.

Velbert will Hagen überholen

In Hagen wollen die Schwarz-Weißen nach dem gelungenen Start in die Rückrunde weiter punkten. Gegen den Tabellendritten wurde das Heimspiel seinerzeit knapp mit 9:7 gewonnen. Sollten diesmal beide Teams komplett antreten können, dürfte es also wieder eine knappe Angelegenheit werden. Mit einem Sieg in Hagen könnten die Velberter Hagen in der Tabelle überholen.

Ganz andere „Sorgen“ hat Neuling SV Union Velbert III. Bei der TTG Langenfeld hoffen die Unioner auf den Einsatz des nur selten spielenden Frank Wolter. Gegner Langenfeld würde bei einem Sieg in der Tabelle an den Velbertern vorbeiziehen. Das Hinspiel gewann zwar der SV Union, aber da hatten die Gäste, die zuletzt mit einem 9:7 gegen den Tabellenzweiten MTG Horst aufhorchen ließen, nicht das beste Aufgebot parat.

In der Bezirksklasse hat der 1. TTC 31 Heiligenhaus mit dem TTC Werden 48 II den Spitzenreiter zu Gast. Auch dieses Duell verspricht eine spannende Auseinandersetzung zu werden. Denn es kommt zu einem echten Spitzenkampf: der Tabellenzweite, 1. TTC 31 Heiligen-haus, erwartet den punktgleichen Tabellenführer TTC Werden 48 II. Schon das Hinspiel war hart umkämpft und endete 8:8. Der Sieger des Duells verbesserte seine Aussichten auf den Aufstieg, bei einem erneuten Remis dürfte sich Verfolger Fortuna Wuppertal II freuen.

Union IV muss auf Jiri Kroulik verzichten

SV Union Velbert IV hat die schwere Aufgabe beim zuletzt starken Neuling TTC SW Velbert II zu bestehen. Das Heimspiel gewannen die Unioner zwar deutlich, müssen nun aber erneut auf den verletzten Routinier Jiri Kroulik verzichten.

Die Gastgeber haben sich zur Rückrunde noch einmal verstärkt und wollen neben einer erfolgreichen Revanche wichtige Punkte für den Klassenverbleib sammeln.

Die Damen der Langenberger SG starten die Rückrunde mit einer Heimpartie gegen den Aufsteiger TTC Wuppertal III. Das Hinspiel endete 5:5, da fehlten bei den Senderstädterinnen aber die Stammspielerinnen Cornelia Reimann und Tochter Katrin Koch. In kompletter Besetzung, die bei der LSG auch nicht immer zur Verfügung steht, sollte dem derzeitigen Tabellenführer ein Sieg gelingen.

Die Damenmannschaften des Post SV Heiligenhaus und die Jungenmannschaft des SV Union haben an diesem Wochenende spielfrei.