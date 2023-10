Erzielte die zwischenzeitliche Führung für die SSVg Velbert in Gladbach: Markus Pazurek.

Regionalliga West Trotz Pausenführung: SSVg Velbert verliert 2:4 in Gladbach

Mönchengladbach. Wieder gut gespielt, aber verloren: Warum die SSVg Velbert bei der Regionalliga-U23 von Borussia Mönchengladbach eine Führung aus der Hand gab.

Es sollte nicht sein: Die SSVg Velbert zeigte auch bei der U23 von Borussia Mönchengladbach eine gute Leistung, verlor aber am Samstagnachmittag mit 2:4 (1:0).

Beide Regionalligisten suchten nach dem Anpfiff den Weg nach vorne, ließen aber die letzte Konsequenz vermissen. So spielte sich die Partie zunächst im Mittelfeld ab. Gefährlich wurden die Jungfohlen ansatzweise nur dann, wenn sie ihren Geschwindigkeitsvorteil ausspielten, trafen dann aber nicht die richtigen Entscheidungen oder spielten den letzten Pass nicht präzise genug.

SSVg Velberts Duschke verletzt sich in Gladbach

Bitter für die SSVg: Tristan Duschke verletzte sich bei einem Zweikampf und musste ausgewechselt werden. Es wurde aber besser für die Gäste, sie bekamen einen Handelfmeter zugesprochen. Markus Pazurek ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte mit einem ebenso platzierten wie fulminanten Schuss ins Eck zum 1:0.

Lesen Sie hier: Das hatte sich die SSVg Velbert in Gladbach vorgenommen.

Danach drehten die Gastgeber kurzzeitig richtig auf, schnürten die Velberter vor dem eigenen Tor ein und erzielten auch einen Treffer, den der Schiedsrichter aber wegen einer Abseitsposition nicht anerkannte. Nach dieser kurzen Druckphase, die die SSVg-Auswahl schadlos überstand, hatte sie einige Kontermöglichkeiten, die aber nicht zum erfolgreichen Abschluss gebracht wurden. Kurz vor der Pause flankte Touray ins Zentrum präzise auf den Kopf von Manuel Schiebener, der das Tor nur um Zentimeter verfehlte, so dass es mit dem knappen 1:0 für die Velberter in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel konnte der Bundesliganachwuchs phasenweise mehr Druck aufbauen, während die Velberter versuchten, durch hohes Anlaufen den Spielfluss des Gegners schon früh zu stören, was aber nicht immer gelang. Nach einem abgefälschten Schuss von Schiebener, der zu Hilger abgefälscht wurde, war der Mittelstürmer sichtlich überrascht und konnte den Ball in aussichtsreicher Position nicht verarbeiten.

SSVg Velbert: Vier Gegentore nach der Pause

Während die Gäste in der Defensive immer wieder Schüsse blocken mussten, waren sie vorne aber wieder zu umständlich, um den beruhigenden zweiten Treffer nachzulegen. Als die Borussen das Mittelfeld durch einen Sprint überbrückten, flog der Ball nach einer scharfen Flanke von rechts bei Ryan Naderi, der aus kurzer Distanz zum 1:1 traf.

Wenig später musste die Velberter in höchster Not mit vereinten Kräften retten, um nicht in Rückstand zu geraten, denn mehrere Mönchengladbacher standen im Strafraum einschussbereit. Nach einer starken Seitenverlagerung und der Hereingabe von der rechten Seite, konnte der kurz zuvor eingewechselte Dillon Hoogewerf den Ball im Strafraum annehmen und im langen Eck zum 2:1 versenken, Spiel gedreht.

Die Velberter drückten auf den Ausgleich, boten dabei aber Räume für Konter, doch auch die Platzherren ließen einige gute Möglichkeiten ungenutzt. So zum Beispiel nach einer SSVg-Ecke, als die Gastgeber ihre Umschaltaktion trotz einer Überzahl nicht mit dem Tor zur Vorentscheidung abschlossen. Das holten sie dann in der Nachspielzeit nach, als die Velberter alles nach vorne geworfen hatten. Der Anschlusstreffer von Hilger kam letztlich zu spät, zumal die Platzherren kurz darauf das 4:2 nachlegten. Vorbei.

Borussia Mönchengladbach U23 – SSVg Velbert 02 4:2 (0:1)

SSVg: Lenz, Duschke (22. Abdel Hamid), Schiebener (78. Kaya), Machtemes, Hilger, Touray (53. Diallo), Pazurek, Mehlich, Beric (78. Cain), Remmo (78. Hemcke), Urban

Tore: 0:1 Pazurek (23./Strafstoß), 1:1 Naderi (63.), 2:1 Hoogewerf (69.), 3:1 (90.+1) Ranos, 3:2 Hilger (90.+3), 4:2 (90.+4) Ranos

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus