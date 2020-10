Teutonen von St. Tönis sind für TVD Velbert unüberwindlich

Mit großen Verletzungsproblemen hat zurzeit Oberligist TVD Velbert zu kämpfen, denn Trainer Marc Bach standen in der Partie gegen Teutonia St. Tönis auf der Auswechselbank nur noch vier Feldspieler zur Verfügung. So gehörte erstmals nach überstandenem Kreuzbandriss wieder Giuseppe Raudino mangels Alternativen auf der Außenbahn der Startelf an, obwohl er eigentlich behutsamer wieder herangeführt werden sollte.

Zunächst passierte dann auch nicht viel in den Strafräumen, beide Mannschaften standen defensiv sehr diszipliniert und ließen wenig zu. Die erste Chance hatten die Gäste nach einem Eckball, doch der Teutonia-Akteur köpfte knapp am Tor vorbei.

Gäste aus Tönisvorst gehen etwas überraschend in Führung

Mitte der ersten Hälfte kamen dann auch die Dalbecksbäumer erstmals gefährlich vor das Tor. Steven Winterfeld spielte einen Steilpass auf Marius Heck. Der lief noch ein paar Schritte Richtung Tor und legte quer, doch Raudino schloss etwas zu zögerlich ab.

Kurz darauf konnte sich Marvin Oberhoff, der diesmal im TVD-Tor den Vorzug gegenüber Lukas Lingk bekam, auszeichnen, als einen Schuss aus 22 Metern mit der Faust abwehrte. Nach einer halben Stunde leisteten sich die Velberter einen Fehler im Spielaufbau, der sofort bestraft wurde. Die Tönisvorster schalteten blitzschnell um und vollendeten den Angriff über die rechte Seite nach einem Querpass zur 1:0-Führung, die zu diesem Zeitpunkt etwas überraschend zustande kam.

Ismael Schubert-Abubakari erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Bäumer. Doch die Gäste antworteten prompt Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

In der ausgeglichenen Partie versuchten die Platzherren nun etwas offensiver zu agieren, ließen dabei aber Räume für Konter, die St. Tönis aber nicht zielstrebig genug ausspielte. Als Steven Winterfeld eine Freistoßflanke in den Strafraum schlug, spitzelte Justin Härtel am langen Pfosten den Ball wieder ins Zentrum zurück, wo Ishmael Schubert-Abubakari aus einem Meter per Kopf zum 1:1 vollendete.

TVD gerät durch einen Sonntagsschussschnell wieder in Rückstand

Die Freude über den Ausgleich währte jedoch nicht lange, denn noch kurz vor dem Pausenpfiff gerieten die Spieler des TVD Velbert wieder in Rückstand. Ein Teutonia-Akteur fasste sich ein Herz und traf mit einem „Sonntagsschuss“ aus 22 Metern unhaltbar zum 2:1 für seine Mannschaft. Nach dem Seitenwechsel war den Velbertern anzusehen, dass sie den Ausgleich unbedingt wollten, doch zunächst scheiterte Maik Bleckmann mit seinem Kopfball aus drei Metern nach Flanke von Winterfeld am starken St. Töniser Torwart, danach parierte der Schlussmann bravourös, als Kevin Zamkiewicz von der Strafraumgrenze abzog.

In der Folge rückte die TVD-Elf immer weiter auf, konnte sich aber keine zwingende Chance mehr erspielen. Die Gäste konterten immer wieder blitzschnell mit vier und fünf Spielern und waren zehn Minuten vor dem Abpfiff damit erfolgreich, als ein Angreifer aus 18 Metern aus halbrechter Position ins lange Eck zum 3:1 Endstand traf.

Eine höhere Niederlage verhinderte Leon Anadol dann in der Schlussminute, als er sich nach einem starken Sprint zurück in den Ball warf und mit einer „Riesengrätsche“ das sichere 1:4 vereitelte.

„Natürlich sind wir enttäuscht und traurig über die Niederlage, aber wenn man mal die Gesamtsituation und unsere Personallage betrachtet, ist momentan vielleicht einfach nicht viel mehr möglich“, resümierte der Sportliche Leiter Michael Kirschner. „St. Tönis hat derzeit einen guten Lauf und kommt mit viel Selbstvertrauen, dann gelingen eben auch mal Sachen, die sonst nicht gelingen“, stellte er fest.

Auch Marc Bach, der Trainer der Bäumer fand, dass er der Mannschaft keinen Vorwurf zu machen habe. Der Ex-Profi erklärte: „Das Bemühen der Spieler war jederzeit erkennbar, aber es fehlte uns diesmal an der Durchschlagskraft in der Offensive.“

So spielten sie:

TVD Velbert: Oberhoff, Fechner, Bleckmann, Raudino (61. Yildiz), Fagasinski,

Härtel, Winterfeld, Heck (51. Zamkiewicz/86. El Boudihi),

Schubert-Abubakari, Anadol, Haub.

Tore: 0:1 (31.), 1:1 Schubert-Abubakari (43.), 1:2 (45.), 1:3 (81.). - Schiedsrichter: Michael Menden. - Zuschauer: 126