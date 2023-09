Talente des Netzballvereins Velbert spielen erneut groß auf

Velbert. Die U18-Mädchen sichern sich gegen den Haaner TC den Bezirksliga-Aufstieg. Auch die U15 war erfolgreich. Die Spiele des NBV in der Übersicht:

„Besser hätte es für unsere NBV-Jugendmannschaften am vergangenen Spieltag nicht laufen können“, freute sich NBV-Jugendwartin Diana Eick: „Alle fünf an den Start gegangen Mannschaften haben ihre Spiele gewonnen“, berichtete Eick stolz.

Bereits zum letzten Spiel der Saison schlugen die U18-Mädchen in der Bezirksklasse A auf. Nach Siegen gegen den Nevigeser TC mit 4:2, den Cronenberger TC mit 5:1 und den Baumberger TC mit 6:0 traten die NBV-Mädchen am Samstag beim Haaner TC an, um sich ihren Aufstieg zu erkämpfen.

Voll motiviert spielten die Netzballerinnen stark auf: An Position eins gewann Lynn Guska mit 6:4, 6:3, dahinter Lara Schomaker mit 7:6, 6:0 und Annabelle Rother mit 6:1, 6:2. An Position vier verlor Sophie Graf mit 2:6, 3:6, so dass der NBV mit 3:1 in Führung ging.

In den Doppeln gaben die NBV-Mädchen dann noch einmal Vollgas und gewannen beide Doppel, Lynn Guska mit Lara Schomaker und Annabelle Rother mit Sophie Graf mit 6:0, 6:0. Mit dem 5:1-Sieg gewannen die U18-Mädchen ihr letztes Spiel und machten den Aufstieg in die Bezirksliga klar. „Wir freuen uns riesig“, jubelte Lara Schomaker zusammen mit ihrem Team über den Erfolg und auch Jugendwartin Diana Eick lobt: „Richtig klasse, das war eine super Mannschaftsleistung.“

U18-Mädchen des NBV wahren ihre Aufstiegschancen

Mit vier weiblichen und drei männlichen U18-Mannschaften ist der NBV in dieser Altersklasse sehr gut aufgestellt und erfolgreich. Denn noch ein weiteres Team in dieser Altersklasse kann den Aufstieg in die Bezirksliga schaffen: Die U18-Mädchen traten ebenfalls in der Bezirksklasse A im Lokalderby bei Grün-Weiß Heiligenhaus an.

Mit Siegen von Emma Jörg mit 6:3, 3:6 und 10:3 und von Sophia Schumacher mit 6:3, 6:2 erspielten sich die Mädchen einen 2:2-Gleichstand nach den Einzeln. In den Doppeln überzeugten die NBV-Mädchen durch ihr starkes Spiel und Siegen von Jörg mit Schumacher mit 6:1, 6:3 und Nelli Groß mit Tabea Hilgert mit 6:3, 6:4. Mit dem 4:2-Sieg steht das Team auf dem zweiten Tabellenplatz und kämpft in den letzten beiden Partien um den Aufstieg in die Bezirksliga.

U18-Mädchen, Bezirksliga: Mit einem 6:0 Sieg schließen die U18 Mädchen ihre Saison in der Bezirksliga ab. Von links nach rechts: Maria Nagel, Amelie Scheffels, Johanna Mölders und Liv Ihlo. Foto: NBV

Eine weitere U18-Mannschaft des NBV spielt bereits in der Bezirksliga und hatte am Samstag ihr letztes Saisonspiel gegen den Solinger TC 02. Schon in den Einzeln entschieden die Mädchen die Partie mit einer 4:0-Führung für sich: Johanna Mölders gewann mit 6:3, 6:2, Amelie Scheffels mit 6:4, 6:0, Maria Nagel mit 6:2, 6:0 und Liv Ihlo mit 6:3, 6:3. Auch in den Doppeln lief alles wie am Schnürchen: Mölders und Ihlo gewannen mit 6:3, 6:1 und Scheffels mit Nagel mit 6:3, 6:3. Mit dem makellosen 6:0-Gesamtsieg erspielte sich das Team den Klassenerhalt in der Bezirksliga.

U15-Mädchen erspielen sich einen 5:1-Erfolg

Die noch sehr junge U15-Mannschaft gewinnt mit 5:1 gegen den Langenfelder TC. Von links nach rechts: Lisa Bischoff, Amelie Schumacher, Marlen Höfner, Nyla Schultes und Emma Groß. Foto: NBV

Einen hohen Sieg konnte auch die noch sehr junge U15-Mädchen-Mannschaft in der Bezirksliga gegen den Langenfelder TC erzielen. „Mit zum Teil erst elf und zwölf Jahre alten Spielerinnen ist die Mannschaft sehr jung, aber auch sehr leistungsstark“, so Eick über die Nachwuchstalente.

Auch hier gingen gleich alle vier Einzel auf das NBV-Konto: Marlen Höfner siegte 6:2, 6:0, Lisa Bischoff mit 6:0, 6:1, Amelie Schumacher mit 6:3, 6:3 und Emma Groß mit 2:6, 6:4 und 10:5. In den Doppeln konnten Höfner und Bischoff einen weiteren Punkt für ihr Team holen mit 6:4, 6:3. Schumacher und Schultes unterlagen, so dass es am Ende 5:1 für die NBV-Mädchen stand. Nächsten Samstag geht es dann für die U15-Mädchen zu ihrem letzten Sommer-Medenspiel zum Solinger TC 02.

Die U15-Jungen des NBV gewinnen mit 5:1 beim Solinger TC. Von links nach rechts: Thias Günther, Simon Hilgert, Len Bachmann, Marlon Eick und Luis Bischoff. Foto: NBV

Dort traten bereits am letzten Samstag die U15-Jungen in der Bezirksklasse A an und konnten ebenfalls einen hohen 5:1-Sieg feiern: In den Einzeln sorgten Marlon Eick mit 6:0, 6:0, Len Bachmann mit 6:1, 6:2 und Luis Bischoff mit 6:4, 7:5 für die Punkte, in den Doppeln Eick mit Bachmann mit 6:2, 6:3 und Bischoff mit Thies Günther mit 6:1, 6:1. Nach vier Spielen liegen die U15-Jungen aktuell im Tabellenmittelfeld, haben aber noch drei Partien vor sich.

Mehr Sport aus Velbert & Heiligenhaus

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus